Akbank'tan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hamlesi: Mobile taşındı

Akbank ve Aksigorta güvencesiyle Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) işlemleri Akbank Mobil üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, dijital çözümlerle sigorta ürünlerinin erişilebilirliğini artırma hedefiyle yeni bir hizmeti hayata geçirdi.

Akbank Mobil, Aksigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na sahip olmayı kolaylaştırırken, müşteriler ürünle ilgili tüm bilgi ve sorularının cevaplarına aynı ekrandan ulaşabiliyor.

Aksigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde, SGK tarafından bir kısmı karşılanan sağlık hizmetlerinin fark tutarının karşılanmasını sağlıyor.

Ayakta tedavi, yatarak tedavi ve doğum kontrolleri teminatlarını içeren TSS, sağlık hizmetlerine erişimi bütçe dostu ve kolay hale getiriyor.

"MÜŞTERİLERİMİZİN HAYATINA DEĞER KATACAK DİJİTAL ÇÖZÜMÜ HAYATA GEÇİRDİK"

Poliçe, ayakta tedavi kapsamında 10 kez kullanım hakkıyla doktor muayene, laboratuvar, görüntüleme, modern teşhis, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, yatarak tedavi kapsamında hastane tedavisi, ameliyat, suni uzuv, günübirlik tedavi, tıbbi malzeme, acil ulaşım ambulans ve evde bakım hizmetlerini içeriyor.

Doğum ve rutin kontroller ise anlaşmalı kurumlarda 12 ay bekleme süresi ile sunuluyor. Poliçe kapsamında yılda bir kez check-up paketi de hediye ediliyor.

Banka, Akbank Mobil üzerinden alınan poliçelere özel bir kampanya da başlatırken, 27 Ekim-31 Aralık döneminde Akbank Mobil'den bireysel kredi kartlarıyla TSS alan müşteriler prim tutarının yüzde 25'i, toplamda 2 bin 500 liraya kadar chip-para kazanabiliyor.

Akbank tan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hamlesi: Mobile taşındı 1

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Çift, söz konusu yenilikle amaçlarının teknolojiyle hayata değer katmak olduğunu belirtti.

Bankacılığın geleceğinin, müşterilerin yaşam döngüsündeki tüm ihtiyaçlarını uçtan uca ve dijital olarak karşılayabilme yeteneğiyle şekillendiğini kaydeden Çift, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de bu vizyonla sağlık gibi temel bir alanda müşterilerimizin hayatına değer katacak dijital çözümü hayata geçirdik. Akbank Mobil üzerinden erişilebilen Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hizmetiyle müşterilerimize yaşam kalitesini destekleyen bütüncül bir deneyim sunuyoruz. Akbank olarak teknolojiyi her zaman insanın iyiliği ve yaşamın sürdürülebilirliği için kullanmaya devam edeceğiz."

