Arzum'a milyonlarca lira ceza kesilmişti! Dev marka çareyi borç almakta buldu, ödeme tarihini KAP'a bildirdi

20 Mart tarihinde Arzum Elektrikli Ev Aletleri hakkında Rekabet Kurumu tarafından soruşturma başlatılmıştı. Yapılan inceleme sonucunda Arzum'un bayilerinin ve distribütörlerinin satış fiyatlarına müdahale ettiği ve doğrudan satış yaptığı bazı bayilere, distribütörler aracılığıyla satış yapılmasını engellediği tespit edilmişti.

Soruşturmanın ardından 30 Mayıs tarihinde açıklanan kararda Rekabet Kurumu, Arzum'a 11 milyon 400 bin lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

ARZUM 51 MİLYON LİRA BORÇ ALDI!

Borcunu ödeyebilmek için ortaklarından borç alan Arzum, konuyu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Arzum, KAP'a yaptığı açıklamada, ortaklarından 51 milyon lira borç aldığını ve 2025 yılı içerisinde faizsiz olarak ödeme yapacağını ifade etti.

Arzum'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:



"Şirketimiz finansal giderlerinin ve banka kaynaklı yükümlülüklerinin azaltılması, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kârlılık hedefine ulaşılması amacıyla; A Grubu pay sahiplerimiz, payları oranında olmak üzere, 19.06.2025 (bugün) tarihi itibarıyla Şirket'e toplam 51 milyon TL tutarında faizsiz borç vermiştir.

Ülke ekonomisinde ya da ortakların kişisel mali durumlarında olağanüstü bir gelişme yaşanmaması halinde, ortaklar tarafından sağlanan bu finansmanın 2025 yılı içerisinde geri ödenmesi planlanmaktadır.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygıyla sunarız"