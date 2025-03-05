Bakan Işıkhan duyurdu! İş sağlığı ve güvenliğinde yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı

Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği öncelikli konular arasında yer alırken, bu alanda yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan iki yeni karar ile özellikle küçük ölçekli ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş güvenliği hizmetlerinin daha erişilebilir hale gelmesi hedefleniyor.
Bakan Işıkhan duyurusunda, "az tehlikeli sınıfta yer alan kamu kurumları ile 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışanlara verilecek temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine yönelik yeni adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.
Gelişen ihtiyaçlara yönelik politikalarımızı hayata geçiriyoruz. Çalışma hayatının her noktasında iş sağlığı ve güvenliğini önceliyoruz.👷🏻♂️👷🏻♀️— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) March 5, 2025
📣Resmi Gazete’de yayımlanan 2 yeni karar sayesinde;
✅50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş… pic.twitter.com/3mofLdGL3Z
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