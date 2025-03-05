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Bakan Işıkhan duyurdu! İş sağlığı ve güvenliğinde yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
05.03.2025 10:13
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş sağlığı ve güvenliği alanında iki yeni kararın Resmi Gazete’de yayımlandığını duyurdu. Buna göre, 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesi için alınması gereken eğitimlerin yaygınlaştırılması sağlanacak.

Bakan Işıkhan duyurdu! İş sağlığı ve güvenliğinde yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı

Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği öncelikli konular arasında yer alırken, bu alanda yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan iki yeni karar ile özellikle küçük ölçekli ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş güvenliği hizmetlerinin daha erişilebilir hale gelmesi hedefleniyor.

KÜÇÜK İŞLETMELERE VE KAMUYA İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ DESTEĞİ

Bakan Işıkhan duyurusunda, "az tehlikeli sınıfta yer alan kamu kurumları ile 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışanlara verilecek temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine yönelik yeni adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

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resmi gazete İş Sağlığı Ve Güvenliği duyuru eğitim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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