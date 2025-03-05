Bakan Işıkhan duyurdu! İş sağlığı ve güvenliğinde yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı

Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği öncelikli konular arasında yer alırken, bu alanda yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan iki yeni karar ile özellikle küçük ölçekli ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş güvenliği hizmetlerinin daha erişilebilir hale gelmesi hedefleniyor.

KÜÇÜK İŞLETMELERE VE KAMUYA İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ DESTEĞİ

Bakan Işıkhan duyurusunda, "az tehlikeli sınıfta yer alan kamu kurumları ile 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışanlara verilecek temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine yönelik yeni adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.