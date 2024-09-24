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  4. Bankacıdan 1,5 milyon liralık vurgun! Tam 20 müşteriyi dolandırdı...

Bankacıdan 1,5 milyon liralık vurgun! Tam 20 müşteriyi dolandırdı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
24.09.2024 16:38
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Eskişehir'de özel banka şubesinde çalışan bankacı Onur U.'nun, yaşlılara ait az kullanılan ve 'Uyuyan hesap' ismiyle bilinen 20 müşteri hesabından yaklaşık 1,5 milyon lira zimmetine geçirdiği ortaya çıktı. Zanlı gözaltına alındı.

Bankacıdan 1,5 milyon liralık vurgun! Tam 20 müşteriyi dolandırdı...

Eskişehir'de bir müşteri kendisinden habersiz yapılan hesap hareketlerini görünce ihbarda bulundu. Olay müşterinin ihbarı üzerine ortaya çıktı. Özel bir bankada çalışan Onur U.'nun, 70 yaş üstünde ve az kullanılan banka hesaplarından zimmetine para geçirdiği ortaya çıktı.

ESKISEHIRDE-ZIMMETINE-15-MILYON-LIRA-G_405108_112507

Özel banka görevlileri ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, bankacı Onur U.'nun müşteri hesaplarından zimmetine yaklaşık 1,5 milyon lira para geçirdiği tespit edildi. Bankada yakalanan Onur U., sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ESKISEHIRDE-ZIMMETINE-15-MILYON-LIRA-G_405108_112507

Çok borçlandığı için zimmetine para geçirdiğini itiraf eden Onur U., işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edilip savcılık sorgusuna alındı. Banka tarafından Onur U.'nun işlem yaptığı tüm hesaplar incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.

(DHA)

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banka para hesap
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