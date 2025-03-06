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Baykar ile İtalyan Leonardo ortaklık masasına oturdu!

06.03.2025 14:55
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Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar ile Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından İtalyan Leonardo arasında insansız teknolojilerde ortaklık anlaşması imzalandı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Beraber en iyi sistemleri yapabiliriz. Gösterdikleri işbirliğine teşekkür ederiz" sözlerini kullandı.

Baykar ile İtalyan Leonardo ortaklık masasına oturdu!

Leonardo'nun İtalya'nın başkenti Roma'daki genel merkezinde Leonardo Üst Yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, insansız teknolojilerde ortaklık anlaşmasına imza attı.

Cingolani, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, daha sonra Roma Yabancı Basın Derneği'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Cingolani, buradaki açıklamasında "Bugün çok önemli bir gün. Baykar ile mutabakat zaptı imzalıyoruz. Baykar'dan meslektaşlarımızla önemli köşe taşlarını belirledik." dedi.

baykar

Karmaşık bir dönemden geçtiklerini belirten Cingolani, bugünkü anlaşmanın son 5 aydaki yoğun çalışmalarının bir ürünü olduğunu söyledi.
Cingoloni, anlaşmanın 5 yıllık olduğunu ama derine gidecek bir işbirliğini öngördüğünü ifade ederek, "Bu, büyük bir sonuç." diye konuştu. Cingolani, İstanbul’daki Baykar tesislerine yaptığı ziyaretten çok etkilendiğini, Baykar'ın çok geniş bir İHA ürün ailesi olduğunu dile getirdi.
Selçuk Bayraktar da "Yoğun görüşmeler yürüttük aylar boyunca. Leonardo ile çalışıyorduk zaten. Entegre ettiğimiz sistemler var. İşbirliği yapıyorduk zaten. Kimya ve sinerji son aylarda büyüleyici şekilde gelişti." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, iki şirketin birbirlerini tamamlayıcı özellikleri olduğuna işaret ederek, "Beraber en iyi sistemleri yapabiliriz. Gösterdikleri işbirliğine teşekkür ederiz. Bu yolculuğa başlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Bu arada, iki şirketin ortaklığında Türkiye ve İtalya'da üretim yapılacağı açıklandı. Baykar ve Leonardo, Avrupa'da insansız hava araçları pazarının gelecek 10 yılda 100 milyar dolar büyüklüğe ulaşmasını bekliyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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İtalya Baykar
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