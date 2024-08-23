Kredi kartı kullanımı, havale, EFT işlemi ücretsizdi! Milyonlarca kişi kullanıyor: IBAN numaranız değişebilir

BDDK'nın söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. EFT ve havale işlemlerinde ücret almaması, kredi kartı kullanımının ücretsiz olması ve birçok avantaj nedeniyle özellikle gençler tarafından tercih edilen sanal bankacılık uygulaması Enpara, banka kurmak için faaliyet iznini aldı.

FAALİYET İZNİ ALDI

Buna göre, Enpara Bank AŞ'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 10. maddesi ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi çerçevesinde faaliyet izni verilmesi kararlaştırıldı.

BAĞIMSIZ BİR BANKA OLUYOR

Böylece 3 Ağustos 2023'te verilen kuruluş izninin ardından, bugün yapılan duyuruda BDDK tarafından Enpara Bank AŞ'ye faaliyet izni verdi. Yıllardır çalışmalarını QNB Finansbank çatısı altında yürüten Enpara, böylelikle bağımsız bir banka haline gelecek.

MİLYONLARCA MÜŞTERİNİN IBAN NUMARASI DEĞİŞECEK

Halihazırda Enpara hesabı bulunan milyonlarca müşterinin IBAN numaraları, Enpara'nın bankacılık kodunun değişmesi nedeniyle yeniden belirlenecek.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır