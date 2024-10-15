Bir şirket daha iflas bayrağını çekti! Marketler Sütçü Yusuf Çiftliği markasının ürünlerini raftan kaldırmaya başladı!

Ekonomik krizlerle mücadele eden birçok firma iflas etme eşiğine gelmeye devam ediyor. Ünlü süt ürünleri firması Sütçü Yusuf Çiftliği konkordato ilan etti. Şirket hakkında mahkeme 3 aylık geçici mühlet kararı alırken, firmanın ürettiği ve birçok market zincirinde satılan ürünlerin ise son günlerde satıştan kaldırıldığı gelen bilgiler arasında.

konkordatotakip.com’daki habere göre; 100 milyon liranın üzerinde değer biçilen markası için konkordato talebinde bulundu.

ÜRÜNLERİ SATILMAMAYA BAŞLANDI!

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato başvurusunu inceleyerek firma hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı alırken, şirketin ürettiği çok sayıda et ve süt ürününün son günlerde market zincirlerinde satılmamaya başladığı öğrenildi.

Kemerburgaz ve Başakşehir'de kendi satış mağazaları bulunan firmanın, zincir marketlerdeki ürün satışının durdurulmasının yanı sıra bu şubelerini de kapatabileceği öğrenildi.

HEYET ATAMASI YAPILDI!

Verilen tedbir kararı ile birlikte, şirket faaliyetlerinin denetimi için de üç kişilik geçici konkordato komiser heyeti ataması yapıldı.

Hamide Özden Özkaya Ferendeci, Gökhan Açar ve Cengiz Özübek, ataması yapılan komiser heyetindeki isimler oldu. Tedbir kararı ile birlikte, şirket hacizlere karşı korumaya alındı.