Bir ülke o Türk’ü konuşuyor! Dünyaca ünlü markanın CEO'su olmuştu: Çalışanlara büyük jest, şirket hissesi verecek

CEO'su Tufan Erginbilgiç olan jet motorları üreten Derby merkezli Rolls-Royce şirketi, dünya çapındaki 42 bin çalışanına 700 sterlin değerinde 150 hisse hediye edeceğini açıkladı.

Haber, jet motorları üreten Derby merkezli şirketin bu yılın ilk yarısında 1.1 milyar sterlin kar açıklayarak 2023'te aynı dönemde elde ettiğinin neredeyse iki katına ulaşmasının ardından geldi. BBC'de yer alan habere göre Rolls-Royce ilk kez çalışanlarına hisse hediye ediyor ve bu hisseler Eylül ayında dağıtılacak. Bu hamlenin şirkete yaklaşık 30 milyon sterline mal olması bekleniyor.

ŞİRKETE 30 MİLYON STERLİNE MAL OLACAK

İngiltere'deki çalışanlar hisselerini üç yıl boyunca satamayacak ve beş yıl boyunca ellerinde tutmadıkları takdirde bu sürenin sonunda vergiye tabi olacaklar. Şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda, "Güçlü ilk yarı sonuçlarımız ve dönüşümümüzde kaydettiğimiz ilerleme, çalışanlarımızın sıkı çalışması ve eylemi sayesinde mümkün oldu" dedi.

Rolls-Royce, küresel hava yolculuğunda keskin bir düşüşü tetikleyen Covid salgınından ağır bir şekilde etkilendi ve firmanın jet motorları satan ve hizmet veren ticari havacılık sektörünü ağır bir şekilde etkiledi.

TUFAN ERGİNBİLGİÇ ŞİRKETİ YENİDEN CANLANDIRDI

Şirketin CEO'su Tufan Erginbilgiç, böyle zor bir zamanda göreve geldikten kısa bir süre sonra geçen yıl Ocak ayında bir dönüşüm programı başlatarak, zor durumdaki firmayı "yanan bir platform" olarak tanımladı ve çalışanlara değişim için "son bir şans" ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Değişikliklerden bu yana firmanın talihi değişti ve son aylardaki canlanma, işletmenin kar tahminini yükseltmesi ve pandemiden bu yana ilk kez temettü ödemesini yeniden başlatmasının ardından hisseleri Perşembe günü 501p'ye kadar yükseltti.

"BAŞARIMIZI PAYLAŞMANIZ ÇOK ÖNEMLİ"

"Bu sonuçlar sizin sıkı çalışmanız ve ortak eylemlerimiz sayesinde mümkün oldu. Farkı yaratan sizsiniz. Bu nedenle başarımızı paylaşmanız çok önemli," diyen Erginbilgiç'in çalışanlara gönderdiği ve ilk olarak Financial Times tarafından yayınlanan notta, "İşte bu yüzden size Rolls-Royce'un bir kısmına sahip olma fırsatı veriyoruz" diye eklendi:

"Gelecekteki başarımıza katkınızı takdir etmek ve bu başarıda oynayacağınız rol için sizi ödüllendirmek istiyoruz."

MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Şirketin bu kararı hem İngiliz basınında hem de dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Financial Times, BBC, The Guardian gibi önde gelen İngiliz gazeteleri şirketin hisse dağıtım kararını haberleştirerek okuyucuları ile paylaştı.