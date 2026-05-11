Borsada işlem gören 88 yıllık dev şirket satılıyor!

Borsa İstanbul'da işlem gören ve temeli 1938 yılına dayanan gıda devinin satışı için anlaşmaya varıldı. Yüzde 74,85'lik çoğunluk hissenin devri için onay bekleniyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe
Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEGMN) ortakları ile alıcı gruplar arasında şirket sermayesinin %74,85'ine tekabül eden payların devri için sözleşme yapıldı.

SATIŞ BEDELİ BELİRLENDİ

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 11 Mayıs 2026 tarihinde yapılan bildirimde, 2 Şubat 2026'da imzalanan ön protokolün ardından nihai satış bedelinin 82 milyon 489 bin 293 ABD doları olarak belirlendiği kaydedildi.

PAY DEVRİ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Yusuf Seğmen, Neval Elaldırsın ve Ömer Seğmen'in de aralarında bulunduğu 20 gerçek kişi ortağa ait 133 milyon 982 bin 610 adet payın devri için taraflar mutabakata vardı. Şirketin 179 milyon TL nominal değerli ödenmiş sermayesinde yer alan 36 milyon adet A grubu ve 97 milyon 982 bin 610 adet B grubu payın satışına yönelik Pay Devir Sözleşmesi resmiyet kazandı. Devir işleminin tamamlanması için Rekabet Kurumu onayı ve sözleşmede yer alan diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesi bekleniyor.

ALICI GRUPLAR VE SERMAYE DAĞILIMI

Satışa konu olan payların alıcılar arasındaki dağılımı netlik kazandı. Altun Gıda A.Ş. sermayenin %25'ine (44,75 milyon TL nominal değer), GMS Yatırım Holding A.Ş. %34,85'ine (62,38 milyon TL nominal değer) ve Ümit Gümüş %15'ine (26,85 milyon TL nominal değer) sahip oldu. Sözleşmede belirlenen toplam 82,4 milyon dolarlık satış bedelinin, kapanış koşullarına bağlı olarak belirli uyarlamalara tabi tutulabileceği açıklandı.

PİYASALAR ONAY KARARINI BEKLİYOR

Pay devir işlemlerinin kesinleşmesinin ardından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) hükümleri uyarınca süreç başlatılacak. Hakim ortak yapısının değişmesiyle birlikte ortaya çıkan zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğüne ilişkin detayların, pay devirlerinin tamamlanmasını müteakip kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. Piyasalar, Rekabet Kurumu'ndan gelecek onay kararını ve işlemin kesinleşme takvimini takip edecek.

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

