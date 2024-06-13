Boyner hedef yükseltti: '2024’te ciroyu ikiye katlayacağız'

Boyner, 2024 yılı stratejik planlarını ve hedeflerini açıkladı. Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan, dört yıl önce başlattıkları mağazacılık dönüşümüne değindi. Çamurdan, "Mağazacılık dönüşüm yolculuğumuzda aldığımız aksiyonlarla son 3 yılda ivmelendik, 2024 ve sonrasında uçuşa geçeceğiz" değerlendirmesini yaptı, 2023 cirosunu ikiye katlayarak 40 milyar TL ciro hedefine koştuklarını dile getirdi.

Çamurdan, “2023 tüm dinamiklerine rağmen pandemide başladığımız dönüşüm yolculuğumuzun meyvelerini toplamaya başladığımız bir dönem oldu. 2023 toplam ciromuzu 2022’ye göre yüzde 116 artışla kapadık. Sektör ortalamasının 20 puan üstünde bir büyüme gösterdik. Boyner.com.tr ise 2022’ye göre yüzde 185 oranında büyüdü. 2023 yılında tüm kanallarımızda toplam 40 milyon adet ürün satıldı. Dönüşümle gelen farkı gençler de gördü ve genç müşteri oranımız 2019 yılına göre 12 puan artarak yüzde 46’ya ulaştı ” bilgisini paylaştı.

"2024 VE SONRASINDA UÇUŞA GEÇECEĞİZ”

Çamurdan, “İlk 5 aylık toplam satışlarda geçen senenin ilk 5 ayına göre yüzde 94, online satışlarda ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 116 büyüme gösterdik. Online müşteri ziyaretindeki artış oranı ise yüzde 56. Bu datalar bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Mağazacılık dönüşüm yolculuğumuzda aldığımız aksiyonlarla son 3 yılda ivmelendik, 2024 ve sonrasında uçuşa geçeceğiz” ifadesini kullandı.

“40 MİLYAR TL CİROYA KOŞUYORUZ”

Çamurdan, Boyner’in Türkiye’nin en büyük start-up’ı olduğuna değinerek, 2024 sene sonu hedeflerini de paylaştı. Çamurdan, “2023’ü 20 milyar TL ciro ile kapamıştık. 2024 yılında bu rakamı ikiye katlamayı ve 40 milyar TL’nin üstünde bir ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Online satış tarafında büyüme hedefimiz ise gene 3 haneli. Mağaza yatırımımızda da bir sene öncesine göre yüzde 230 artış planladık. Açılış planımızda olan 31 yeni mağazamızın 12’sini ilk 5 ayda açtık. Şu anda 42 ilde 118 mağazada, 300 bin metrekarenin üstünde bir satış alanıyla müşterilerimizle buluşuyoruz. Ordu ve Iğdır’da açacağımız mağazalarla 44 ilde olacağız” dedi.

ONLİNE SATIŞLARIN PAYI YÜZDE 27

Dönüşüm ve büyüme yolculuğunun en önemli mihenk taşlarından birinin online kanallar olduğunun altını çizen Çamurdan, 2023 yılında Boyner Online’da da fark yaratan önemli adımlar attıklarından bahsetti.

Çamurdan sözlerine şöyle devam etti: “2023’te yenilediğimiz Boyner Online’da daha özgün, daha enerjik, daha yenilikçi, daha samimi bir yapıyla müşterilerimizin karşısında olmanın karşılığını alıyoruz. Ziyaretçilerimiz yeni Boyner Online’da yüzde 35 daha fazla vakit geçiriyor. Boyner Online satışlarımızın toplam satış kanallarımız içindeki payı yüzde 27’e ulaştı. 2024 sonunda ise yüzde 33’e ulaşacağını öngörüyoruz. Gururla iletebiliriz ki ulaştığımız bu oran omni perakendecilikte Türkiye’de ve dünyada gördüğümüz oranların çok üstünde.”



