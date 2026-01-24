Bu Ticaret Testini Geçebilecek misin?

Ticaret testine başlıyoruz!

1/10 Ürünleri kamyona yükledin ama fatura daha kesilmedi. Yolda maliye çevirirse şoförün göstermek zorunda olduğu o olmazsa olmaz belge hangisi? Sevk irsaliyesi Tahsilat makbuzu Proforma fatura Gider pusulası

2/10 İnternetten satış yaptın, müşteri ürünü beğenmedi ve iade etmek istiyor. Yasal olarak cayma hakkı kaç gün içinde bu iadeyi kabul etmek zorundasın? 14 gün 7 gün 21 gün 30 gün

3/10 Çek defterini açtın ve ödemeyi yazdın. Peki düzenlendiği yerle aynı şehirde bozdurulacak bir çekin bankaya ibraz süresi kaç gündür? 10 gün 15 gün 30 gün 21 gün

4/10 Limited Şirket ortağısın ve şirket battı. Piyasa borçları (çek, senet vb.) için alacaklılar senin şahsi evine ve arabana haciz getirebilir mi? Hayır, sadece şirkete koyduğum sermaye kadar sorumluyum. Evet, her şeyimi alabilirler. Sadece arabamı alabilirler. Şirket müdürü değilsem alabilirler.

5/10 Şirketin mali yapısı bozuldu ama batmak istemiyor. Mahkemeye başvurup alacaklılara karşı koruma ve süre istediği o meşhur sürecin adı ne? Konkordato Tasfiye Kayyum atama İflas erteleme

6/10 Vergiden devam edelim. Şu anki mevzuata göre temel gıda ürünlerinde (ekmek, un, bakliyat vb.) uygulanan KDV oranı kaçtır? %1 %8 %10 %18

7/10 Borçlu ödemeyi yapmıyor. İcra takibine başlamadan önce noter kanalıyla gönderdiğin o son uyarı niteliğindeki resmi yazının adı nedir? İhtarname Müzekkere Celp Tebligat

8/10 Muhasebecin sürekli "Başa Baş Noktası" deyip duruyor. İyi de bu terim tam olarak ne anlama geliyor? Gelirlerin maliyetleri tam karşıladığı, kar/zarar olmayan nokta. Şirketin en çok kar ettiği ay. İflas bayrağını çektiğin nokta. Rakiplerle aynı ciroyu yaptığın nokta.

9/10 İş yeri kirası ödüyorsun. Mal sahibine parayı brüt değil, vergiyi düşüp net olarak veriyorsun. O kestiğin ve devlete senin yatırdığın verginin adı ne? Stopaj KDV ÖTV Damga vergisi