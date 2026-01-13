FİNANS

Burgan Bank'ta üst düzey atama

Burgan Bank ON Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevine Murat Bozkurt atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Burgan Bank'ta üst düzey bir atama gerçekleşti.

Dijital bankacılık ve fintek alanlarında uluslararası deneyime sahip Bozkurt, ay itibarıyla Burgan Bank ON Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı görevine başladı.

Yeni görevinde Bozkurt, bankanın dijital bankacılık stratejilerinin geliştirilmesine ve müşteri memnuniyetini merkeze alan sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlayacak.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan Bozkurt, iş hayatına Accenture ve Kearney gibi küresel danışmanlık şirketlerinde başladı. 2016'da McKinsey & Company'ye katılan ve son dönemde şirket ortağı olarak görev yapan Bozkurt, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'dan oluşan bölgenin Finansal Kurumlar ekibinin liderliğini üstlendi. Bozkurt, kariyeri boyunca bankacılık ve fintek sektörlerinde dijital bankacılık süreçlerinin kurulması, büyütülmesi ve yeniden yapılandırılması projelerini yönetti. Ayrıca banka ve banka dışı birçok sektörde strateji geliştirme, maliyet optimizasyonu ile satış ve servis dönüşümü projelerinde görev aldı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

