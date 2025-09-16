Can Holding şirketleriyle ilgilendiği öne sürülüyordu! Tosyalı Holding'den satın alma iddiasına yanıt geldi

Can Holding'e yönelik operasyonun ardından, Tosyalı Holding'in TMSF'nin el koyup kayyım atadığı Habertürk ve Show TV gibi basın kuruluşlarıyla ilgilendiği iddiası öne sürüldü. İddiada Ekol TV'nin de adı geçiyordu.

TOSYALI HOLDİNG'DEN YANIT GELDİ

Tosyalı Holding söz konusu iddiaya ilişkin açıklama paylaştı. Medya alanına yatırım planı bulunmadığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı yayın organları ve sosyal medya platformlarında, hiçbir temasımız ve girişimimiz olmamasına rağmen, şirketimiz Tosyalı Holding’in medya sektörüne yatırım yapacağı yönünde iddialara ve yorumlara yer verilmesi sebebiyle, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bu açıklamayı yapma gereği duyduk.

Tosyalı Holding olarak 70 yılı aşkın bir süredir faaliyette bulunan, tamamen sanayicilikle büyüyen, ileri teknolojilere dayalı üretime odaklanarak ilerleyen bir topluluğuz.

3 kıtada sayıları 50’yi aşkın tesis ve yaklaşık 15.000 çalışanımızla, yıllık 15 milyon ton sıvı çelik üretim kapasitemizle sadece ülkemizin değil dünyanın da sayılı demir çelik üreticilerinden biriyiz. 2024’te dünya sıralamasında 46’ncılığa yükselirken aynı zamanda Türkiye’nin en büyük ve Avrupa'nın 3. büyük çelik üreticisi konumuna ulaşarak ülkemiz için değer yaratmayı sürdürdük.

"MEDYA BU SEKTÖRLER ARASINDA DEĞİL"

Bununla birlikte Tosyalı Holding olarak demir-çelik sektörü dışında ülkemiz için katma değer yaratacak stratejik sanayi ve teknoloji odaklı sektörleri her zaman radarımızda tutsak da medya bu sektörler arasında yer almamaktadır.

Tosyalı Holding’in sanayici kimliğiyle faaliyetlerine devam edeceğini, medya alanına yatırım yapmak gibi bir planının kesinlikle bulunmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız."