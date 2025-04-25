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Chrome satışa çıkmadan talipleri ortaya çıktı! Google için iki seçenek var...

ABD Adalet Bakanlığı tarafında Google'a karşı tekel soruşturması yürütülüyordu. Soruşturma kapsamında Chrome tarayıcısının satılma ihtimali de gündeme geldi. Bunun üzerine Yahoo ve OpenAI Chrome'u satın almayı düşüneceklerini açıkladı.

Chrome satışa çıkmadan talipleri ortaya çıktı! Google için iki seçenek var...
Ezgi Sivritepe

Google'ın Chrome tarayıcısını satma durumunun oluşma ihtimali sonrası alıcılar da ortaya çıkmaya başladı. ABD Adalet Bakanlığı'ndan geçtiğimiz ay bir süredir takipte olan Chrome için açıklama gelmişti. Yapılan açıklamada, Google’ın Chrome tarayıcısını satmak zorunda kalabileceğini ifade edildi.

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Bu ihtimalin doğmasının ardından teknoloji sektörünün bazı devlerinden de açıklamalar gelmeye başladı. Yahoo Arama Genel Müdürü Brian Provost, bir tarayıcıya sahip olmanın arama motorları için stratejik önem taşıdığını belirtti. Provost, Chrome'un satın alınması durumunda Yahoo'nun pazar payını önemli ölçüde artabileceğini söyledi.

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Bloomberg'in haberine göre ayrıca Yahoo, internet tarayıcısı geliştirmek için çalışmalarına başladığını duyurdu. Şirket, kendi tarayıcısını 6 ila 9 ay içinde piyasaya sürmeyi planlıyor.

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Bir başka talip ise OpenAI oldu. OpenAI yöneticilerinden Nick Turley, ABD hükümeti adına Google'a karşı süregeldiği tekel davasında ifade verdi. OpenAI'ın Chrome'u satın alıp almayacağı sorusu üzerine Turley, "Evet, diğer pek çok taraf gibi biz de ilgileniriz" sözlerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Yahoo Google Chrome OpenAI
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