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Dev ABD'li havayolu şirketi son günlerini yaşıyor... Spirit Airlines iflas bayrağını çekti: 330 pilotunu izne çıkardı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
14.11.2024 09:11
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ABD merkezli Spirit Airlines, mali sıkıntıları nedeniyle bir süredir çıkmazdaydı. Ekonomik dar boğazdan çıkmak için Frontier Airlines ile birleşme görüşmelerinden sonuç alamayan ABD merkezli şirket iflas kararı aldı. Spirit Airlines'ın iflas kararı sonrası hisseleri yüzde 39 oranında değer kaybetti.

Dev ABD'li havayolu şirketi son günlerini yaşıyor... Spirit Airlines iflas bayrağını çekti: 330 pilotunu izne çıkardı

1983 yılında ABD'de kurulan havayolu şirketi Spirit Airlines için yolun sonu göründü. Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle Frontier Airlines ile birleşme görüşmelerine başlayan şirket istediği sonucu alamadı. Dev şirket, istediği sonucu alamadığı için iflas kararını açıkladı.

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HİSSELERİ YÜZDE 39 ORANINDA DEĞER KAYBETTİ

Havayolu şirketinin iflas kararını açıklaması sonrası piyasalar anında tepki gösterdi. Şirketin hisseleri iflas haberinin ardından yüzde 39 oranında değer kaybederek 1,8 dolara geriledi. Bu yıl hisse senetleri yaklaşık yüzde 80 düşerken, S&P 500 yolcu havayolları endeksi ise yüzde 52 arttı. İflas süreci ile ilgili şirket, alacaklıların desteğini alarak bir iflas planı oluşturmak için tahvil sahipleriyle görüşmelerini sürdürüyor.

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MALİYETLERİNİ AZALTMAK İÇİN 330 PİLOTUNU İZNE ÇIKARDI

Maliyetlerini azaltmak için 31 Ocak itibarıyla 330 pilotunu ücretsiz izne çıkartan dev şirket, filosundaki 23 eski Airbus uçağını 519 milyon dolara satışa çıkardığını duyurdu. İflas başvurusu için önümüzdeki birkaç hafta içinde resmi adımların atılması bekleniyor.

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iflas
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