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Dev spor giyim markasında skandal! Müşterilerin kişisel bilgilerinin çalındığı duyuruldu

Dünyaca ünlü spor giyim markası Adidas, Türkiye’de müşterilerinin kişisel bilgilerinin çalındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, ödeme yapılan kartların güvenli olduğu ancak e-posta adresleri, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin çalındığı yer aldı.

Dev spor giyim markasında skandal! Müşterilerin kişisel bilgilerinin çalındığı duyuruldu
Begüm Özkaynak

Dünyaca ünlü spor giyim markası Adidas, müşterilerinin kişisel verilerinin çalındığını duyurdu. Şirket tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

ADİDAS TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

“Değerli müşterilerimiz, yakın zamanda yaşadığımız ve verilerinizi etkilemiş olabilecek bir sorun hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla sizlere ulaşmaktayız.

Ne oldu?

Adidas yakın zamanda Adidas’ın müşterileriyle ilgili bazı verilerin yetkisiz bir üçüncü tarafa ifşa edildiği konusunda bilgilendirilmiştir.

Hangi bilgiler etkilenmiştir?

Söz konusu veriler, müşteri hizmetlerine ekibimizle iletişime geçmiş olan müşterilere ilişkin iletişim bilgilerinden oluşmaktadır. Bu bilgiler arasında isim, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi yer alabilmektedir. Ödeme kartı bilgileri gibi hiçbir finansal bilgi veya şifre olaydan etkilenmemiştir.”

adidas-aciklama

Hissenet
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