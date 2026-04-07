Dev marka mahkemeye başvurdu: Korumaya alındı! Konkordato ilan edildi

Mali zorluklar firmaların mahkemeye başvurmasına neden oluyor. Ekonomik olarak darboğaza giren finansal koşullarını iyileştirmek isteyen markaların ilk hamlesi konkordato talebi oluyor. Süreci olumlu ilerletenler finansal koşullarını iyileştirirken bazı firmalar ise konkordato süreci sonunda iflas kararına varıyor.

MAHKEME KARARINI VERDİ!

Köklü firmalardan bile konkordato veya iflas haberleri art arda geliyor. Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, gıda sektörünün önemli ihracatçılarından biri olan BAKTAT Zeytin Sanayi Ticaret A.Ş. hakkında önemli bir hukuki koruma kararı verdi.

SÜREÇ BAŞLADI

Şirketin mali yapısını yeniden düzenlemesine imkan tanımak amacıyla 2 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet süreci başlatıldı. Bu kararla birlikte dev firmanın ticari varlığını sürdürebilmesi için yasal bir koruma kalkanı oluşturuldu.

İCRA TAKİBİ BAŞLATILAMAYACAK

Alınan karar uyarınca, geçici mühlet süresi boyunca kamu alacakları da dahil olmak üzere şirket aleyhine hiçbir icra takibi yapılamayacak ve mevcut işlemler olduğu yerde durdurulacak. Şirketin üretim gücünü kaybetmemesi için fabrikadaki makine, araç ve ekipmanların yerinde kalarak çalışmaya devam etmesi kararlaştırıldı. Ayrıca bankaların, konkordato sürecini gerekçe göstererek firmanın hesaplarına bloke koyması veya mevcut kaynakları kendi alacakları için kullanması engellendi.

HEYET GÖREVLENDİRİLDİ

Sürecin şeffaf ve sağlıklı yürümesi için mahkeme tarafından hukukçu ve mali müşavirlerden oluşan üç kişilik bir komiser heyeti görevlendirildi. Şirketin tüm ticari faaliyetleri ve mali kararları artık bu heyetin denetimine ve onayına tabi olacak. Heyet, üç aylık sürenin sonunda firmanın kurtuluş reçetesini ve mali durum raporunu mahkemeye sunacak.



7 GÜN MÜDDET TANINDI

Alacaklı olan kişi ve kurumlar için de yasal süreç işlemeye başladı. İlana itiraz etmek isteyenlerin 7 günlük süre içerisinde mahkemeye başvuru yapması gerekiyor. Şirketin geleceğini belirleyecek olan kritik duruşma ise 1 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu tarihte yapılacak değerlendirme sonucunda, şirkete daha uzun süreli bir yapılandırma imkânı tanınan 'kesin mühlet' verilip verilmeyeceğine karar verilecek.