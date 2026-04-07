FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Dev marka mahkemeye başvurdu: Korumaya alındı! Konkordato ilan edildi

Türkiye’nin köklü gıda üreticilerinden olan BAKTAT Zeytin, mali dengesini korumak için mahkemeye başvurmuştu. Mahkemenin verdiği 3 aylık mühlet kararı ile şirketin faaliyetleri denetim altına alındı.

Dev marka mahkemeye başvurdu: Korumaya alındı! Konkordato ilan edildi
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Mali zorluklar firmaların mahkemeye başvurmasına neden oluyor. Ekonomik olarak darboğaza giren finansal koşullarını iyileştirmek isteyen markaların ilk hamlesi konkordato talebi oluyor. Süreci olumlu ilerletenler finansal koşullarını iyileştirirken bazı firmalar ise konkordato süreci sonunda iflas kararına varıyor.

Dev marka mahkemeye başvurdu: Korumaya alındı! Konkordato ilan edildi 1

MAHKEME KARARINI VERDİ!

Köklü firmalardan bile konkordato veya iflas haberleri art arda geliyor. Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, gıda sektörünün önemli ihracatçılarından biri olan BAKTAT Zeytin Sanayi Ticaret A.Ş. hakkında önemli bir hukuki koruma kararı verdi.

SÜREÇ BAŞLADI

Şirketin mali yapısını yeniden düzenlemesine imkan tanımak amacıyla 2 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet süreci başlatıldı. Bu kararla birlikte dev firmanın ticari varlığını sürdürebilmesi için yasal bir koruma kalkanı oluşturuldu.

Dev marka mahkemeye başvurdu: Korumaya alındı! Konkordato ilan edildi 2

İCRA TAKİBİ BAŞLATILAMAYACAK

Alınan karar uyarınca, geçici mühlet süresi boyunca kamu alacakları da dahil olmak üzere şirket aleyhine hiçbir icra takibi yapılamayacak ve mevcut işlemler olduğu yerde durdurulacak. Şirketin üretim gücünü kaybetmemesi için fabrikadaki makine, araç ve ekipmanların yerinde kalarak çalışmaya devam etmesi kararlaştırıldı. Ayrıca bankaların, konkordato sürecini gerekçe göstererek firmanın hesaplarına bloke koyması veya mevcut kaynakları kendi alacakları için kullanması engellendi.

Dev marka mahkemeye başvurdu: Korumaya alındı! Konkordato ilan edildi 3

HEYET GÖREVLENDİRİLDİ

Sürecin şeffaf ve sağlıklı yürümesi için mahkeme tarafından hukukçu ve mali müşavirlerden oluşan üç kişilik bir komiser heyeti görevlendirildi. Şirketin tüm ticari faaliyetleri ve mali kararları artık bu heyetin denetimine ve onayına tabi olacak. Heyet, üç aylık sürenin sonunda firmanın kurtuluş reçetesini ve mali durum raporunu mahkemeye sunacak.
Dev marka mahkemeye başvurdu: Korumaya alındı! Konkordato ilan edildi 4

7 GÜN MÜDDET TANINDI

Alacaklı olan kişi ve kurumlar için de yasal süreç işlemeye başladı. İlana itiraz etmek isteyenlerin 7 günlük süre içerisinde mahkemeye başvuru yapması gerekiyor. Şirketin geleceğini belirleyecek olan kritik duruşma ise 1 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu tarihte yapılacak değerlendirme sonucunda, şirkete daha uzun süreli bir yapılandırma imkânı tanınan 'kesin mühlet' verilip verilmeyeceğine karar verilecek.

Anahtar Kelimeler:
zeytin Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.