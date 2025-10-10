FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Dev şirketten kötü haber! İflas bayrağını çekiyor, bir firma daha mahkemede soluğu aldı

Mali zorluklar şirketlerin dar boğaza girmesine neden oluyor. Sanayi, tekstil, yeme-içme sektörüne kadar pek çok şirket konkordato veya iflas ediyor. Son olarak ise Yamanev Mobilya konkordato talebinde bulundu.

Dev şirketten kötü haber! İflas bayrağını çekiyor, bir firma daha mahkemede soluğu aldı
Ezgi Sivritepe

İflas eden şirketler kervanına her gün bir yeni firma ekleniyor. Birçok sektör maliyetlerin altında ezilip soluğu mahkemede aldı. Bazı şirketler konkordato talep edilirken bazı şirketler ise iflas bayrağını çekti.

Dev şirketten kötü haber! İflas bayrağını çekiyor, bir firma daha mahkemede soluğu aldı 1

Son olarak ise konkordato talep eden şirketlere bir yenisi daha eklendi. Isparta'da hizmet veren Türkiye'nin dev mobilya şirketi ekonomik darboğazın ardından konkordato ilan etti.

MAHKEMEYE BAŞVURDU!

Dev şirketten kötü haber! İflas bayrağını çekiyor, bir firma daha mahkemede soluğu aldı 2

Yamanev Mobilya, yaşadığı mali zorlukların üstesinden gelebilmek için mahkemeye başvurdu. Dev marka için mahkeme için 3 aylık geçici mühlet süresi verdi.

Isparta 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yamanev Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi için 3 aylık geçici mühlet süresi verirken, konkordato komiseri olarak Alpaslan Boşgelmez atandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, toplandıEkonomi Koordinasyon Kurulu, toplandı
6 ülkeden gelen ucuz lastiklere soruşturma!6 ülkeden gelen ucuz lastiklere soruşturma!

Anahtar Kelimeler:
iflas Konkordato şirket haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.