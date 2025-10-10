Dev şirketten kötü haber! İflas bayrağını çekiyor, bir firma daha mahkemede soluğu aldı

İflas eden şirketler kervanına her gün bir yeni firma ekleniyor. Birçok sektör maliyetlerin altında ezilip soluğu mahkemede aldı. Bazı şirketler konkordato talep edilirken bazı şirketler ise iflas bayrağını çekti.

Son olarak ise konkordato talep eden şirketlere bir yenisi daha eklendi. Isparta'da hizmet veren Türkiye'nin dev mobilya şirketi ekonomik darboğazın ardından konkordato ilan etti.

MAHKEMEYE BAŞVURDU!

Yamanev Mobilya, yaşadığı mali zorlukların üstesinden gelebilmek için mahkemeye başvurdu. Dev marka için mahkeme için 3 aylık geçici mühlet süresi verdi.

Isparta 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yamanev Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi için 3 aylık geçici mühlet süresi verirken, konkordato komiseri olarak Alpaslan Boşgelmez atandı.