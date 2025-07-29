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Dünya devleri ile çalışıyordu! Sektörün önde gelen ismiydi ama 5 şirketi iflasın eşiğinde... 27 yıllık grup için mahkemeden karar

Şirketlerden konkordato veya iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak tekstil sektörünün önde gelen isimlerinden olan BO Group'a bağlı beş şirket birden konkordato ilan etti. Mahkeme, şirket ortakları da dahil dokuz başvurucuya üç ay mühlet verdi.

Dünya devleri ile çalışıyordu! Sektörün önde gelen ismiydi ama 5 şirketi iflasın eşiğinde... 27 yıllık grup için mahkemeden karar
Ezgi Sivritepe

Mali zorluklar nedeniyle şirketlerden kötü haberler de gelmeye devam ediyor. Tekstil ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Boy-Bo'ya ait şirketler grubu, girdiği mali darboğazı aşamayarak konkordato talebinde bulundu.

Dünya devleri ile çalışıyordu! Sektörün önde gelen ismiydi ama 5 şirketi iflasın eşiğinde... 27 yıllık grup için mahkemeden karar 1

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİ

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce yapılan değerlendirmede, BKB Turizm, Boy-Bo Tekstil, Ekim Otelcilik, Embo Turizm, Sevbo Tekstil ile şirket ortakları Emir Osman Bozkurt, Hülya Bozkurt, Osman Bozkurt ve Sevgi Bozkurt hakkında üç aylık geçici mühlet kararı verildi.

Konkordato sürecini incelemek üzere ise üç kişilik geçici komiser heyeti görevlendirmesi yapıldı. Şirketler için kritik duruşmanın ise 23 Ekim'de yapılması kararlaştırıldı.

Dünya devleri ile çalışıyordu! Sektörün önde gelen ismiydi ama 5 şirketi iflasın eşiğinde... 27 yıllık grup için mahkemeden karar 2

DEV ŞİRKETLER İLE ÇALIŞIYORDU

Şirket internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 1995'ten bu yana faaliyet gösteren Boy-Bo, İstanbul Esenyurt'taki tesislerinde üretim yapıyor.

Dünya devleri ile çalışıyordu! Sektörün önde gelen ismiydi ama 5 şirketi iflasın eşiğinde... 27 yıllık grup için mahkemeden karar 3

Örme, boya ve konfeksiyon hizmeti veren şirket, Benetton, Armani, Zegna, Diesel, Topshop, H&M, Next, Reebok, Fila, Gap, Esprit, Tommy Hilfiger, Mango, Zara, LCW, Colins gibi uluslararası markalara hizmet veriyor.

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