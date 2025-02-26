Dünyaca ünlü dev eğlence şirketi küçülmeye gidiyor: 3 stüdyosunu birden kapattı...

Bloomberg News (BN) tarafından görülen şirket memorandumuna göre, kapatılacak üç stüdyo Monolith Productions, Player First Games ve Warner Bros. Games San Diego.

220'DEN FAZLA ÜLKEDE ERİŞİLEBİLİR

Warner Bros. Discovery, televizyon, film ve streaming platformlarında içerik ve markalardan oluşan çeşitli ve kapsamlı bir portföy oluşturan ve dağıtan önde gelen küresel bir medya ve eğlence şirketi. Şirketin içeriği 220'den fazla ülke ve bölgede erişilebilir durumda ve 50 dilde hizmet veriyor.

FİNANSAL HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN YAPMIŞLAR

Bu stüdyolar, özellikle oyun dünyasında tanınan markaların geliştirilmesinde görev alıyordu. Ancak, şirketin finansal hedeflerine ulaşabilmek için bu adımların atılması gerektiği belirtiliyor.

Şirketin portföyü Discovery Channel, Max, CNN, DC, HBO, Warner Bros. Motion Picture Group ve daha fazlası gibi tanınmış marka ve ürünleri içeriyor.

4 YILA YAKIN SÜREDİR BEKLENİYORDU

Bu kapatmalar ve merakla beklenen Wonder Woman oyununun iptal edilmesi, şirketin bölümün karlılığını artırmaya odaklanan stratejisinde önemli bir değişimi işaret ediyor.