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Dünyanın en değerli şirketi oldu... Nvidia Microsoft'u geride bıraktı: 3,4 trilyon dolar!

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
19.06.2024 07:08
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ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, piyasa değeriyle Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu. Şirketin toplam değeri 3,34 trilyon dolara ulaştı.

Dünyanın en değerli şirketi oldu... Nvidia Microsoft'u geride bıraktı: 3,4 trilyon dolar!

Nvidia'ın hisseleri, salı günü TSİ 21.10 itibarıyla yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak hisse başına 135,96 dolara yükseldi. Şirketin toplam piyasa değeri 3,34 trilyon dolara ulaştı.

Microsoft'un 3,32 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan Nvidia, dünyanın en değerli şirketi ünvanını aldı.

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Yapay zeka çiplerine yönelik talep artmaya devam ederken Nvidia'nın hisseleri, yılın başından bu yana yüzde 170'in üzerinde değer kazandı.

Nvidia'nın piyasa değeri ilk kez haziranın başında 3 trilyon doları aşmıştı.

Express


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Nvidia
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