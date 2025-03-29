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Elon Musk X'in ne kadar borcu olduğunu açıklayarak satış haberini verdi!

29.03.2025 07:54
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Elon Musk eski adı Twitter olan X'in satıldığına ilişkin paylaşımda bulundu. Musk, X'in 12 milyar dolar da borcu olduğunu aktardı ve satılan alan xAI için kuruluş döneminden beri görülmemiş bir hızda büyüdüğünü kaydetti.

Elon Musk X'in ne kadar borcu olduğunu açıklayarak satış haberini verdi!

Elon Musk, X hesabından xAI'ın X'i tamamı hisse senedine dayalı bir şekilde satın aldığını bildirdi. Musk, bu işlemle xAI'ın değerinin 80 milyar dolar, X'in değerinin ise 33 milyar dolar olduğunu kaydetti. Musk, X'in 12 milyar dolar da borcu olduğunu aktardı.

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"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR ŞEKİLDE BÜYÜYOR"

Musk, "xAI, 2 yıl önce kuruluşundan bu yana benzeri görülmemiş hız ve ölçekte modeller ve veri merkezleri inşa ederek hızla dünyanın önde gelen yapay zeka laboratuvarlarından biri haline geldi" değerlendirmesinde bulundu.

X'in de 600 milyondan fazla aktif kullanıcının başvurduğu bir kaynak olduğuna işaret eden Musk, sosyal medya platformunun son 2 yılda ölçeklenebilir büyüme sağlamak için konumlandırıldığını belirtti.

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Musk, xAI ve X'in geleceklerinin iç içe geçtiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün, verileri, modelleri, bilgi işlem, dağıtım ve yetenekleri birleştirmek için resmi olarak adım atıyoruz. Bu birleşme, xAI'ın gelişmiş yapay zeka kabiliyetini ve uzmanlığını X'in muazzam erişimiyle harmanlayarak büyük bir potansiyelin kilidini açacak. Birleşik şirket, gerçeği arama ve bilgiyi ilerletme temel misyonumuza sadık kalırken milyarlarca insana daha akıllı, daha anlamlı deneyimler sunacak. Bu sayede sadece dünyayı yansıtan değil, aynı zamanda insanlığın ilerlemesini aktif olarak hızlandıran bir platform oluşturabileceğiz."

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Kendilerini bu noktaya getiren xAI ve X'teki herkesin büyük özverisini takdir eden Musk, bunun sadece bir başlangıç olduğuna dikkati çekti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk satış X Platformu
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