Fırın, ocak, ısıtıcı üretiyordu: Şirket için konkordato kararı

Konkordatoya başvuran şirketler arasına bir yenisi daha eklendi.

3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Kayseri'de faaliyet gösteren ve fırın, ocak ve ısıtıcı gibi ürünler üreten İtimat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile ilgili karar açıklandı.

Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, İtimat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 11 Eylül 2026 tarih ve saat 16,10'dan itibaren başlamak üzere 3 (üç) ay süre ile geçici mühlet kararı verilmesine karar verildiğini duyurdu.

Öte yandan alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile mahkeme dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal olmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri belirtildi.