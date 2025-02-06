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Gayrimenkul devini 'imar' sorunu çarptı! Konkordato ilan edince Borsa İstanbul'dan karar

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
06.02.2025 11:41
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Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Yeşil GYO) Innovia 4 projesinde yaşadığı sorunlar nedeniyle konkordato ilan etti. Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, imar problemleri nedeniyle büyük problemlerin yaşandığı ve 640 daireyi geri alarak müşterilerine iade etti.

Gayrimenkul devini 'imar' sorunu çarptı! Konkordato ilan edince Borsa İstanbul'dan karar

Ekonomi buhran şirketleri vurmayı devam ediyor. Peş peşe gelen konkordato haberlerine bir yenisi daha eklendi. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Yeşil GYO) Innovia 4 projesinde imar sorunları yaşamaya başlayınca çareyi konkordato ilan etmekte buldu.

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KONKORDATO İLAN ETTİ

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, projedeki imar problemleri nedeniyle sorunların yaşandığı ve ve bu sebeple 640 daireyi geri alarak müşterilerine iade ettiklerini belirtti. Bu durumun nakit kaynaklarını erittiğini belirten şirket, müşterilerinin alacak davası açmakla ve şirketi iflas etme tehdidi altına aldıklarını belirtti.

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640 DAİRE GERİ ALINDI

Şirketten yapılan açıklamada 16 milyar liralık öz varlıklarının korumak istediklerini belirtti. Yeşil GYO'dan KAP'a yapılan açıklamada şu açıklamalar yapıldı:

"Innovia 4 projesi ile ilgili yaşadığımız imar sorunları nedeni ile şirketimiz çok mağdur olmuş, müşterilerin dairelerini iade etme talepleri karşılığında 640 daire geri alınarak müşterilerin alacakları faizi ile iade edilmiş ve şirketimizin nakit kaynakları çok ciddi manada eksilerek şirketi ve tüm diğer muhataplarını da zor duruma düşürmüştür.

Müşteriler iflas istemli alacak davası açmakta ve şirketimizi iflas etme tehdidi altında tutmaktadır. Şirketimizin 16 milyar TL öz varlıklarını korumak, müşterilerin alacaklarını makul bir vadeye yayarak ve Innovia 4 inşaatını tamamlayarak şirketimizi bu güç durumdan sorunsuz bir şekilde geçirmeyi hedeflemekteyiz.

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Bu kapsamda; Konkordato talepli başvurumuza Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2025/113 E. sayılı dosya ile 05/02/2025 tarihinde bu tarihten itibaren üç ay geçici mühlet verilmiş, geçici Konkordato komiserleri görevlendirilmiş ve tedbir kararlarına hükmolunmuştur.

Devam eden süreçte şirket faaliyetlerinin aksamaması, nakit akışın düzenli hale getirilmesi amacıyla gerekli hassasiyet ve hedeflenen noktaya ulaşılması adına tüm çabalar gösterilecektir."

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