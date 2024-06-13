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Halkbank yurt dışı piyasadan 300 milyon dolar kaynak temin etti

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
13.06.2024 11:35
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Halkbank, 300 milyon dolarlık, teminatlı fonlama işlemi yoluyla eurobond ihracı niteliğinde dış finansman sağladı. Açıklamada, "Ülkemizin orta vadeli program hedefleri doğrultusunda aldığı tedbirler ve olumlu gelişmeler, uluslararası finans sektörünün ülkemize olan güveni artırmıştır" denildi.

Halkbank yurt dışı piyasadan 300 milyon dolar kaynak temin etti

Halkbank, dış finansman kaynak temini kapsamında, uluslararası bir bankadan 300 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli ve teminatlı fonlama işlemi yoluyla eurobond ihracı niteliğinde dış finansman temin etti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin orta vadeli program hedefleri doğrultusunda aldığı tedbirler ve uyguladığı programlar ile ekonomimizde görülen olumlu gelişmeler, uluslararası finans sektörünün ülkemize olan güven ve ilgisinin artmasına neden olmuştur. Bundan sonra da yurt dışından uygun şartlarda borçlanma çalışmalarımız devam edecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Halkbank kredi
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