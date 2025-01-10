İflas bayrağını çekti: Çin modelini uygulamaya çalıştılar ama tutmadı! 'Üreticiden tüketiciye' mottosuyla yola çıkmışlardı...

Ekonomik zorluklar firmaların bir bir kapanmasına neden oluyor. 14 ay önce hizmet vermeye başlayan Hamburg merkezli Iluxi de iflas bayrağını çekti. Firmanın iflas etmesinin nedeni ise, yüksek beklentiler, finansal zorluklar ve tüketici taleplerinin değişimi olarak gösterildi.

"Herkes için lüks" sloganı ile pazara giren kuruluş, online satış modeli ile dikkat çekiyordu. Iluxi, müşterilerine yüksek kaliteli ürün sunacağını da vaat etmişti. Ancak, şirketin, hızlı moda akımlarına karşı durma iddiasına rağmen değişen tüketici taleplerine ve sektördeki yoğun rekabete ayak uyduramadığı öğrenildi.

Artı49'un haberine göre, Markanın kurucusu Edgar Rosenberger, yaptığı açıklamada başarısızlığın sorumluluğunu üstlendi ve şirketin iflasının arkasındaki nedenin finansal sıkıntılar olduğunu açıkladı. Rosenberger, “Yüksek beklentileri karşılayamadık” dedi.

Sektörde 'üreticiden tüketiciye' modeli ile sektörde farklı bir tutum sergilemek isteyen marka pazarın hızına yetişemedi. İflas başvurusu yapmasına rağmen marknaın faaliyetine devam etmesi de bekleniyor.

ÇİN'DE İŞE YARAMIŞTI AMA...

Çinli moda üreticisi Shein’in benzer bir stratejiyle büyümesine rağmen Iluxi, bu modeli etkili bir şekilde uygulayamadı.