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İki dev şirketten kötü haber geldi! Üretimi tamamen durdurmuştu, mahkeme kararını verdi...

Tekstil sektöründen kötü haber gelmeye devam ediyor. Köklü iki tekstil markası Art Giyim ve Gülsoy Tekstil konkordato ilan etti. Mahkeme, Gülsoy Tekstil'e 3 aylık mühlet verirken Art Giyim'e ise 1 yıl iflas koruması verildi.

İki dev şirketten kötü haber geldi! Üretimi tamamen durdurmuştu, mahkeme kararını verdi...
Ezgi Sivritepe

Şirketlerden konkordato haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle tekstil sektörü iflas haberleri ile çalkanılırken iki şirketten daha kötü haber geldi. İstanbul merkezli Gülsoy Tekstil ile Sakarya'da faaliyet gösteren Art Giyim, artan mali baskılar nedeniyle konkordato ilan etti.

İki dev şirketten kötü haber geldi! Üretimi tamamen durdurmuştu, mahkeme kararını verdi... 1

1 YILLIK KONKODATO

Geçen yıl üretimi tamamen durdurduğu öğrenilen Art Giyim'e, Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi'nce 1 yıl süreyle kesin konkordato mühleti kararı verildi. Mahkeme ayrıca şirket için daha önce aldığı konkordato tedbirlerinin ve konkordato komiser heyetinin görevine devam etmesini de kararlaştırdı.

İki dev şirketten kötü haber geldi! Üretimi tamamen durdurmuştu, mahkeme kararını verdi... 2

3 KİŞİLK HEYET ATANDI

Bir diğer firma olan Gülsoy Tekstil ve ortakları içinse İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, üç aylık geçici konkordato kararı verdi. Bu süreçte, şirketin mali yapısının denetimi için üç kişilik komiser heyeti atandı.

İki dev şirketten kötü haber geldi! Üretimi tamamen durdurmuştu, mahkeme kararını verdi... 3

ÜNLÜ EKONOMİSTTEN 'DOMİNO ETKİSİ' YORUMU

Ekonomist İris Cibre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ekonomi yönetimine yönelik uyarılarda bulunmuştu. Cibre, iflasın sadece bir şirketin kapanmasıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda daha geniş çapta ekonomik ve sosyal sonuçlar doğurduğunu belirtmişti.

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iflas Tekstil şirket haberleri tekstil atölyesi
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