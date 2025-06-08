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İnan Kıraç, İpek Kıraç ve Emine Alangoya krizinde yeni gelişme! 'Ağır ceza' davası açılıyor, suçlamaların arasında yok yok!

Kıraç Holding'in İnan Kıraç, eşi Emine Alangoya ve kızı İpek Kıraç arasındaki kriz devam ediyor. Son olarak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak vb. suçlarla ilgili suç duyurusunda bulunan Kıraç'ın avukatları dava açıyor. İnan Kıraç ve Emine Alangoya'nın evlilikleri sonrası başlayan hukuki süreç ilk kez bir "ağır ceza" davasına dönüşecek.

İnan Kıraç, İpek Kıraç ve Emine Alangoya krizinde yeni gelişme! 'Ağır ceza' davası açılıyor, suçlamaların arasında yok yok!
Ezgi Sivritepe

İş insanı İnan Kıraç'ın vasileri avukatları Mert Öztekin, Atakan Yılmaz ve kısıtlı İnan Kıraç adına vekaletname verilen avukat Eşref Kaya, Kurban Bayramı sonrasında yeni bir hukuk savaşına başlayacak.

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AĞIR SUÇLAMALAR

Avukatların hedefinde ise bu kez, Emine Alangoya ile kızı ve İnan Kıraç ile yıllardır beraber olan bir çalışanı bulunuyor.

Bu kişiler için yapılacak suçlamalar ise, "İnan Kıraç aleyhine suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme, resmi belgede sahteciliğe azmettirme, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" olacak...

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AĞIR CEZA DAVASINA DÖNÜŞTÜ

Bu suç duyurusu ile birlikte İnan Kıraç ve Emine Alangoya'nın evlilikleri sonrası başlayan hukuki süreç ilk kez bir "ağır ceza" davasına dönüşecek. Suçlamalar arasında Emine Alangoya ve beraberindekilerin, İnan Kıraç'ın evinde bulunan para dolu kasayı boşalttıkları iddiaları da yer alacak.

NE OLMUŞTU?

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  • İnan Kıraç, Koç Holding'in kurucusu ve patronu Vehbi Koç'un kızlarından Suna Kıraç ile uzun yıllar evli kaldı.
  • Suna Kıraç, Koç Holding'i kontrol eden hisselerini tek başına kızı İpek Kıraç'a miras bıraktı.
  • Eşinin ölümünden 3 yıl sonra İnan Kıraç, kendi kızına karşı miras davası açtı.
  • Kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddeden İnan Kıraç, kendi ölümü halinde ona miras kalmaması için bütün mal varlığını da yeni bir vakfın üzerine geçirdi.
  • 2024'ün son ayında ise İnan Kıraç ve Emine Alangoya evlendi.
  • İkili, gözlerden uzak bir şekilde Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün makam odasında evliliğe imza atmıştı.
  • Evlilik haberinin ardından, İpek Kıraç dava açtı. İnan Kıraç'ın akli melekelerinin yerinde olmadığı, imza atmaması gerektiği, vasi atanması ve yapılan evliliğin geçersiz olması talep ediliyordu.
  • İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi'nin İnan Kıraç'ın akli melekelerinin yerinde olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istemesiyle başlayan süreç ile olaylar başka bir evreye geçti.
  • Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonunda İnan Kıraç'a "demans" teşhisi konuldu. Ardından kendisine vasi atanmasına karar verdi.
  • Eşi Emine Alangoya'nın Koç Hastanesi'nden İnan Kıraç'ı muayene etmek için gelen hemşireleri eve almadı.
  • İnan Kıraç'ın vasilerinin talebi üzerine İstanbul Anadolu 2.Aile Mahkemesi Emine Alangoya'ya 1 ay süre ile İnan Kıraç'a ve konutuna yaklaşmama kararı verdi.
  • Tam da bu günlerde tedavi için Koç Hastanesi'ne götürülen İnan Kıraç'ın hastaneden kaçırılma iddiaları gündeme geldi.
  • Sonrasında ise şoförü ve bir çalışanı tarafından İstanbul dışına çıkarılan İnan Kıraç'ın olayların büyümesi üzerine Vaniköy'deki evine bırakıldığı anlaşıldı.
  • İnan Kıraç tedavi amacıyla Koç Hastanesi'ne yatırıldı.

Kaynak: Patronlar Dünyası

Hissenet
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Koç Holding inan kıraç ipek kıraç
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