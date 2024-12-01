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İşlerini ona kaptıracaklar var ama... 100 yıl geçse bile bu mesleklere dokunamayacak

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
01.12.2024 07:51
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Yapay zekanın geldiği boyut, her geçen gün insanları şaşırtmaya devam ediyor. Özellikle yapay zekanın bazı meslekleri insanların elinden alabileceği konuşulurken bazı meslekler ise bu riskten muaf. Çünkü yapay zekanın da yapabilecekleri sınırlı olacak. Peki, 100 yıl geçse bile hangi meslekler yapay zekaya kafa tutabilecek... İşte o meslekler ve işler...

İşlerini ona kaptıracaklar var ama... 100 yıl geçse bile bu mesleklere dokunamayacak

Gelişen teknolojinin yapabildikleri bazen akıl sınırlarını zorluyor. Bunun başında da yapay zeka geliyor. Hatta bugün bazı büyük firmalar bile çalışanlarını işten çıkarıp yapay zekaya teslim etmiş durumda. Bu teknolojinin aslında gelecekte birçok mesleğin yerini alacağından söz ediliyor ancak bazıları hariç. İşte yapay zekanın yapamayacağı o meslekler...

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"TEKNOLOJİYLE YAPAMAYACAĞIMIZ BAZI İŞLEMLER VAR"

ATV Haber'de yer alan habere göre; teknoloji editörü Hakkı Alkan "Bu zamana kadar hep teknolojinin iyi yanlarını anlattım ama bu sefer şu an için teknolojiyle yapamayacağımız bazı işlemler var" dedi.

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Şarkıcılık, garsonluk, şoförlük ve birçok meslek grubu daha işlerini yakın gelecekte yapay zekaya kaptıracak gibi görünüyor. Ancak öyle meslekler var ki 100 yıl sonra bile yapay zekaya kafa tutabilir.

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Bir cağ kebabı ustasına "Gelecekte sizce robotlar sizin gibi cağ kebabı yapabilir mi?" sorusu yöneltildiğinde vatandaş "Vallahi çok zor" yanıtını verdi. "Bütün tarifi verseniz sizinki kadar lezzetli olur mu" diye eklendiğinde ise "İmkansız. Bizimkinde sevgi var, onda sevgi var mı? Aşçı olması çok zor" ifadelerini kullandı.

Hakkı Alkan ise "Berberinizi yapay zekaya emanet eder misiniz? Belki kaşınızı düzeltiyor, belki kirpiklerinize dokunuyor, sakalları alıyor, çok keskin bir malzeme var elinde" şeklinde konuştu.

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Gelişen teknolojiyle birlikte yapay zekanın sınırları iyice aştı artık olağanüstü durumlara geldi. Ancak bundan 100 yıl geçse bile yapay zekanın da yapamayacağı birçok meslek var. İşte onlardan biri de tabii ki tesisatçılık. Yapay zeka ne yaparsa yapsın bir tesisatçı kadar güzel boru döşeyemeyecek. Mikrofon uzatılan bir vatandaş da "Bir boru döşeyemez, bir kaçağı bulamaz, size anca soru sorduğunuzda akıl verir. Bunlar sanat" yorumunda bulundu.

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"YAPAY ZEKA HER İŞTE BU KADAR BAŞARILI OLMAYACAK"

Daha önce yapay zekanın saniyeler içinde şarkı yazıp bestelediğine, üstüne bir de söylediğine sıkça şahit olduk. Ancak erbabına göre yapay zeka her işte bu kadar başarılı olmayacak. Teknoloji editörü Hakkı Alkan "Çok küçük bir bebeğiniz var yeni doğdu... Bebeğinizi ona emanet edebilir misiniz? Çok soru işareti" ifadelerini kullandı.

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Bir balık satıcısına "Yapay zekanın 10 parmağında 10 marifet var, yapamadığı iş yok. Peki balıkçı olur mu yapay zeka?" sorusu üzerine vatandaş "Olamaz. Balık tutamaz çünkü balık tuttuğu zaman denize düşer. Balık tutmak marifet ister çünkü martıların uçuşlarından falan belli olur. Yani öyle herkes balık tutamaz. Ben mesela balık tutamam, ben satıcıyım. Benim gibi de balık satamaz" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka meslek
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