İşletmelerin Ceza Yememesi İçin Bilmesi Gereken 10 Kural

1. Müşterilerinize toplu SMS veya e-posta gönderebilmek için İleti Yönetim Sistemi’ne (İYS) kayıtlı olmalısınız.



Müşterinin telefonunu aldınız diye kafanıza göre mesaj atamazsınız çünkü o devir kapandı. Devletin İleti Yönetim Sistemi (İYS) diye bir havuzu var. Oraya kaydolup verilerinizi yüklemediyseniz müşteriye atacağınız en masum kampanya mesajı bile başınızı ağrıtır. Vatandaş şikayet ettiği anda tek bir SMS yüzünden binlerce lira ceza ödersiniz. Önce kayıt, sonra mesaj.

2. İşletmeye ait araçların üzerindeki logo veya semboller için ilan ve reklam vergisi ödemelisiniz.



Şirket aracına ya da kurye motoruna logoyu ve telefonu kocaman yapıştırdınız. "Oh ne güzel bedava reklam." diyorsanız yanılıyorsunuz. Belediyeler bunu gezici reklam sayıyor. Zabıta çevirdiğinde İlan ve Reklam Vergisinin makbuzunu göremezse o reklam size astarı yüzünden pahalıya gelir.

3. Ustanın diploması yetmez, mesleki yeterlilik belgesi şart.



"Benim ustam yılların ustası, meslek lisesi diploması da var." demek bazen kurtarmıyor. İnşaat, metal ve otomotiv gibi tehlikeli işlerde çalışıyorsa personeliniz, diplomanın yanına bir de MYK (Mesleki Yeterlilik) belgesi koymak zorunda. Müfettiş geldiğinde diplomaya değil, bu belgeye bakar. Yoksa kişi başı cezayı yazar gider.

4. Lastik, pil, madeni ve bitkisel yağ gibi ürünler satıyorsanız "Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP)" beyannamesini unutmamalısınız.



Marketteki paralı poşet işin sadece vitrini. Asıl olay arka planda. Ürün üretiyorsanız veya ithal ediyorsanız o ürünün kutusu, şişesi, plastiği için devlete "Geri Kazanım Katılım Payı" (GEKAP) ödemeniz lazım. Lastik, pil, yağ, ilaç fark etmez... Beyannameyi vermeyi unutursanız Çevre Kanunu'nun cezaları işletmeyi kapatmaya kadar götürür.

5. Yıllık izin kullanan personelin izin formunda mutlaka ıslak imza bulundurmalısınız. Dümdüz mesaj atmak yeterli değil.



Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, hukuk hala ıslak imza arıyor. Personel tatile çıkarken "Mesaj yazdım patron." dediğinde yetinmeyin. O izin formunu kağıt üzerinde imzalatın. Yarın öbür gün kötü ayrıldığınız bir çalışan "Ben yıllardır izin kullanmadım." diye dava açarsa elinizdeki mesajları sizi kurtarmaz. O parayı faiziyle ödersiniz.

6. İnternet sitenizdeki çerezler butonları gereksiz değil.



Web sitelerine girince çıkan o "Çerezleri Kabul Et" kutucukları var ya hani, onlar kanuni zorunluluk. Sitenize giren kişinin verisini topluyorsanız ona "Kabul Et" ve "Reddet" seçeneğini eşit şekilde sunmak zorundasınız. "Sitemizi kullanan kabul etmiş sayılır." devri bitti. KVKK cezalarıyla karşılaşmak istemiyorsanız o paneli düzeltin.

7. Satış yaptığınız her ürün veya hizmet için tutar ne olursa olsun fiş ya da fatura kesmelisiniz.



Vergi Usul Kanunu şaka kaldırmaz. 5 liralık bir şey bile satsanız o fişi kesmelisiniz. "Müşteri fiş istemedi, aceleleri vardı." ya da klasik "Sistem gidip geliyor." bahanelerini maliyeciler yemiyor artık. Özellikle küçük tutarlı satışlarda fiş vermemek, yakalandığınızda sattığınız malın astarını yüzünden pahalıya getirir. KDV kaçağı damgası yemek istemiyorsanız o tuşa basmalısınız.

8. Rafta 200 TL ama kasada 230 TL...



Müşteri her zaman haklıdır kuralı burada tam işliyor. Ürünün üzerindeki etiket ile kasadaki fiyat tutmuyorsa müşteri her zaman düşük olanı öder. "Zam geldi, etiketi değiştirmeyi unutmuşuz." demek sizi kurtarmaz. Zabıta veya Bakanlık bunu tespit ederse her bir ürün için ayrı ayrı ceza yazar. Fiyat değiştiyse etiket de o saniye değişecek.

9. Çalışanlarınızın SGK girişini mutlaka işe başlamadan en geç bir gün önce yapmalısınız.



Bazı işletme sahipleri "Bir gün denesin, beğenirsek girişini yaparız." mantığı ile hareket edebiliyor. Bu mantıkla hareket etmek işletmelerin en büyük hatasıdır diyebiliriz. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigortasız işçi çalıştırma konusunda toleranssızdır. Denetim anında veya olası bir iş kazasında çalışanın sigortasız olduğu tespit edilirse asgari ücretin katları tutarında devasa cezalarla karşılaşırsınız.

10. İşletmenizde müzik yayını yapıyorsanız meslek birliklerinden telif lisansı almalısınız.



Kafede, dükkanda kendi müzik listenizi açıp yayın yapıyorsanız telif radarına yakalanabilirsiniz. "Burası ticarethane, müzik dinletiyorsan parasını ödeyeceksin." diyor meslek birlikleri (MÜ-YAP, MESAM). Bir gün kapıdan girip tespit yaparlarsa lisanssız yayının cezası can sıkar. Ya lisans alın ya da müziği kapatın.