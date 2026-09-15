FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

İstanbul'da 3 şirket iflas etti: Mahkemeden karar çıktı

İstanbul 3'ncü Asliye Ticaret Mahkemesi 3 şirketin ayrı ayrı iflasına karar verdi.

İstanbul'da 3 şirket iflas etti: Mahkemeden karar çıktı
Hande Dağ

İş dünyasında konkordato ve iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak mahkemeden yeni bir karar daha çıktı.

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Amper Elektrik İnşaat Ve Sanayi Anonim Şirketi'nin, Forend Elektrik Malzemeleri Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin, Protart Elektrik Ve Bilişim Teknolojileri Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin ayrı ayrı iflaslarına karar verdi.

İstanbul da 3 şirket iflas etti: Mahkemeden karar çıktı 1

İflasın 10 Eylül 2026 günü saat 13.47 itibari ile açılmasına karar verildiği duyuruldu.

TEDBİR KARARLARI KALDIRILDI

Öte yandan mahkeme, Harutyun Serj Sırmabıyıkoğlu yönünden iflasa tabi kişilerden tabi kişilerden olmaması nedeniyle bu kişi yönünden davanın reddine, konkordato talep eden şirketler lehine hükmedilen kesin mühletten doğan ihtiyati tedbir kararlarının hüküm tarihi olan 10 Eylül 2026 itibarıyla kaldırılmasına karar verdi.

Ayrıca, komiser heyetinin görevinin hüküm tarihi itibarıyla sonlandırılması da kararlaştırıldı.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günler süren iş birkaç saate indi: Sarı devler girdiGünler süren iş birkaç saate indi: Sarı devler girdi
Asya borsalarında tahvil baskısı! Negatif seyrediyorAsya borsalarında tahvil baskısı! Negatif seyrediyor

Anahtar Kelimeler:
iflas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeleri ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeleri ortaya çıktı

O ülkelerin liderlerinden tarihi imza! Bağımsızlık kararı aldılar

O ülkelerin liderlerinden tarihi imza! Bağımsızlık kararı aldılar

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe için felaket senaryosu! Çılgın iddia...

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe için felaket senaryosu! Çılgın iddia...

Hande Soral okulun ilk gününde gözyaşlarını tutamadı

Hande Soral okulun ilk gününde gözyaşlarını tutamadı

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife başladı!

Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife başladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.