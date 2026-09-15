İstanbul'da 3 şirket iflas etti: Mahkemeden karar çıktı

İş dünyasında konkordato ve iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak mahkemeden yeni bir karar daha çıktı.

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Amper Elektrik İnşaat Ve Sanayi Anonim Şirketi'nin, Forend Elektrik Malzemeleri Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin, Protart Elektrik Ve Bilişim Teknolojileri Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin ayrı ayrı iflaslarına karar verdi.

İflasın 10 Eylül 2026 günü saat 13.47 itibari ile açılmasına karar verildiği duyuruldu.

TEDBİR KARARLARI KALDIRILDI

Öte yandan mahkeme, Harutyun Serj Sırmabıyıkoğlu yönünden iflasa tabi kişilerden tabi kişilerden olmaması nedeniyle bu kişi yönünden davanın reddine, konkordato talep eden şirketler lehine hükmedilen kesin mühletten doğan ihtiyati tedbir kararlarının hüküm tarihi olan 10 Eylül 2026 itibarıyla kaldırılmasına karar verdi.

Ayrıca, komiser heyetinin görevinin hüküm tarihi itibarıyla sonlandırılması da kararlaştırıldı.