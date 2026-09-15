FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emekli maaşı aldı, sonra iptal edildi: SGK'dan gelen yazıyla neye uğradığını şaşırdı

Adana'da yaşayan Sefalet Verani yıllarca çalışıp yaptığı doğum borçlanması sonrası 2026 Ocak'ta emekli oldu. 6 ay boyunca emekli maaşı alan Verani'nin SGK tarafından yapılan incelemenin ardından 1057 günlük hizmetinin "fiili çalışmaya dayanmadığı" gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi. Emekliliği iptal edilen ve 158 bin 300 TL borç çıkarılan Verani iş yerinde gerçekten çalıştığını öne sürüp "Ben çalıştım, hak ettim, emek verdim. İşverenin hatası varsa bunun faturasını bana kesmesinler" dedi.

Emekli maaşı aldı, sonra iptal edildi: SGK'dan gelen yazıyla neye uğradığını şaşırdı

Adana'da yaşayan 2 çocuk annesi 58 yaşındaki Sefalet Verani, Metal Sanayi sitesindeki bir firmada 2014 yılında işe başladı. Bir süre burada çalışan Verani, daha sonra işten ayrıldı ve başka bir firmada aşçılık yaptı. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında ise Sefalet Verani, Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak emeklilik dilekçesi verdi. Doğum borçlanması yapan kadın, 2026 yılının Ocak ayında emekli oldu ve 20 bin TL emekli maaşı bağlandı.

Emekli maaşı aldı, sonra iptal edildi: SGK dan gelen yazıyla neye uğradığını şaşırdı 1

TEMMUZ AYINDA MAAŞINI ALDI, EMEKLİLİĞİ DURDURULDU

20 Temmuz'da ise emekli maaşını alan Sefelat Verani'ye Ağustos ayında SGK tarafından yazı gönderildi ve yazıda, 5510 Sayılı Kanunun Geçici 81C/BD maddesi kapsamında, 15 yıl sigortalılık süresi, 58 yaş ve 3600 gün hizmet şartından yaşlılık aylığı bağlandığı, tahsis talep tarihi itibarıyla 3626 gün hizmeti olduğu, ancak toplam 1057 gün hizmetinin fiili çalışmaya dayanmadığı gerekçesiyle iptal edildiği, iptal edilen 1057 gün hizmetten sonra, 2599 gün hizmetinin kaldığı ve tahsis talebi itibarıyla emeklilik şartlarını sağlamadığı anlaşılmış ve almakta olduğu yaşlılık aylığı başladığı tarih itibarıyla iptal edilmiş olup ödenmiş olan yersiz aylıkların tahsil edilmesi gerektiğinden borç bildirildiği aktarıldı.

Ayrıca Sefalet Verani'ye yasal faiziyle birlikte 158 bin 300 TL borç çıkartıldı.

Emekli maaşı aldı, sonra iptal edildi: SGK dan gelen yazıyla neye uğradığını şaşırdı 2

SGK'YA GİTTİ, SORUNUNU ÇÖZEMEDİ

Evrakla birlikte SGK'ya giden Sefalet Verani, görevlilerden ise işvereninin vergi kaçakçılığı yaptığını ve sahte evrak düzenlendiğini bu nedenle prim günlerinin silindiğini öğrendi.

Yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için hukuki yollara başvuracağını belirten Verani, hem işvereni hem de SGK hakkında şikayetçi olacağını söyledi.

Emekli maaşı aldı, sonra iptal edildi: SGK dan gelen yazıyla neye uğradığını şaşırdı 3

"BEN ÇALIŞTIM, HAK ETTİM, EMEK VERDİM"

Yaşadıklarını İHA muhabirine anlatan Sefalet Verani, emeklilik sürecinde SGK'dan aldığı bilgiler doğrultusunda doğum borçlanması yaptığını belirterek, emeklilik hakkını kazanmasının ardından yaşadığı sürecin kendisini mağdur ettiğini söyleyerek, "2026 yılının Ocak ayında emekli oldum. Temmuz ayında maaşımı aldım. Ondan sonra ‘Emekliliğiniz iptal oldu' şeklinde mesaj geldi. Neden iptal olduğunu öğrenmek için SGK'ya gittim. Bana işverenimin vergi kaçakçılığı yaptığını ve sahte evrak düzenlendiğini, bu nedenle bin 57 günümün silindiğini söylediler" dedi.

"ÇALIŞTIĞIMI 10 ŞAHİT İLE İSPATLARIM"

İş yerinde gerçekten çalıştığını savunan Verani, kendisini doğrulayabilecek çok sayıda kişinin bulunduğunu belirterek, "Ben bunu ispat ederim. Esnaflar bana şahitlik yapacak. Kardeşlerim var orada, çalıştığıma dair fotoğraflarım var. Bunları il müdürüne ibraz ettiğim halde kimse benim elimden tutmadı. Ben yine söylüyorum; orada çalıştığıma dair 10 tane şahit getiririm. Eğer hata iş yerinin hatasıysa bunun faturasını bana kesemezler. Ben çalıştım, emek verdim ve emekliliği hak ettim" ifadelerini kullandı.

"KOMŞUMDAN BORÇ BULUP DOĞUM BORÇLANMASI YAPTIM"

Emeklilik için SGK'ya başvurduğunda kendisine doğum borçlanması yapmasının söylendiğini aktaran Verani, bunun üzerine maddi imkanlarını zorlayarak borçlanma yaptığını söyledi.

Verani, "Hastalığım nedeniyle yüzde 60 raporum var. SGK'da bana, ‘58 yaşını doldurduysan doğum borçlanması yap. Ocak ayından önce doğum borçlanmasını yaparsan emeklilik hakkı kazanırsın' dediler. Ben de komşumdan borç buldum, altınlarımı bozdurdum ve doğum borçlanması yaptım. Daha sonra Ankara'ya gitti, doğrulandı ve emeklilik hakkını kazandım. 6 ay maaş aldım. Şimdi ise emekliliğim iptal edildi. 6 ay aldığım maaş kursağımda kaldı" dedi.

"BİR AYDIR İLAÇLARIMI DAHİ ALAMIYORUM"

SGK tarafından çıkarılan borcun yanı sıra sağlık hizmetlerinden yararlanmak konusunda da sorun yaşadığını belirten Sefalet Verani, "Aldığım parayı faiziyle birlikte geri istiyorlar. Önce 137 bin lira civarındaydı, şimdi 158 bin 300 liraya çıktı. Ayrıca ilaçlarımı da alamıyorum, GSS borcu ayrı çıkıyor. Bir aydır ilaçlarımı dahi alamıyorum" ifadelerini kullandı.

"PRİMLERİM TEK TEK HESAPLANDI"

Verani, yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için hukuk mücadelesi başlatacağını belirterek, "Ben haksız değilim. Ben çalıştım, hak ettim, emek verdim. Eğer işverenin bir hatası varsa bunun faturasını bana kesemezler. Gerekli bütün yerlere başvuracağım. Patronla görüştüm. O da ‘Haklısın, mahkemeye ver' diyor. ‘Benim borcum olsa bile borcumu yapılandırdım' diyor. Ben çalışmamış olsam SGK benim primlerimi nasıl hesapladı? Primlerim tek tek hesaplandı. Üstelik eksik kalan primlerim için borçlanma yaptım. Şu anda mağdur olan ben oldum. İlaçlarımı dahi alamıyorum" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şifrenizde bu rakamlar varsa dikkat!Şifrenizde bu rakamlar varsa dikkat!
Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyorÇin'de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor

Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı sgk doğum borçlanması emekli işveren
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeleri ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeleri ortaya çıktı

CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan ilk isim belli oldu

CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan ilk isim belli oldu

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe için felaket senaryosu! Çılgın iddia...

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe için felaket senaryosu! Çılgın iddia...

Ünlü şarkıcı evlendi! Gelinliğin belden aşağısı şaşırttı

Ünlü şarkıcı evlendi! Gelinliğin belden aşağısı şaşırttı

Motorine büyük zam geldi! Tabelalar değişti

Motorine büyük zam geldi! Tabelalar değişti

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.