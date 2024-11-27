FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası
  4. İTO Başkanı Avdagiç’ten 'enflasyon' mesajı! 'Kalıcı düşüşe en büyük desteği...'

İTO Başkanı Avdagiç’ten 'enflasyon' mesajı! 'Kalıcı düşüşe en büyük desteği...'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
27.11.2024 12:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Enflasyonda kalıcı düşüşe asıl ve en büyük desteği üretim, istihdam, ihracat ve yatırımlar verecektir. Bunu da reel sektör ve ekonomi yönetiminin eş güdümlü çalışması ile başarabiliriz” ifadelerini kullandı.

İTO Başkanı Avdagiç’ten 'enflasyon' mesajı! 'Kalıcı düşüşe en büyük desteği...'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e ziyaretleri için teşekkür etti.

AW338047_01

Avdagiç, toplantıda 820 bin üyeye sahip İTO olarak 2025 yılı Ekonomik Program hedeflerine ilişkin, iş dünyasının “Üretim-İstihdam-İhracat-Yatırım” merkezli talep ve beklentilerini birebir iletme imkânı bulduklarını belirtti.

"ENFLASYONDA KALICI DÜŞÜŞE ASIL VE EN BÜYÜK DESTEĞİ ÜRETİM, İSTİHDAM, İHRACAT VE YATIRIMLAR VERECEK"

Başarısı için güç birliği yaptıkları ekonomik program hakkında güncel gelişmeleri kapsamlı bir şekilde istişare ettiklerini ifade eden Şekib Avdagiç, “Enflasyonda kalıcı düşüşe asıl ve en büyük desteği üretim, istihdam, ihracat ve yatırımlar verecektir. Bunu da reel sektör ve ekonomi yönetiminin eş güdümlü çalışması ile başarabiliriz” değerlendirmesinde bulundu. (İHA)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Şekib Avdagiç ito
En Çok Okunan Haberler
Tek cümlede açıkladı! İşte TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebi

Tek cümlede açıkladı! İşte TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebi

En düşük emekli maaşı bu 3 ihtimalden birisi olacak!

En düşük emekli maaşı bu 3 ihtimalden birisi olacak!

O dizi için gece gelen final kararı! Daha yeni başlamıştı...

O dizi için gece gelen final kararı! Daha yeni başlamıştı...

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı vermişti, RTÜK harekete geçti! O diziler hakkında karar günü, yayın durdurma cezası gündemde

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı vermişti, RTÜK harekete geçti! O diziler hakkında karar günü, yayın durdurma cezası gündemde

Kriz büyüyor! Kapılarına ‘50 - 100 dolar almıyoruz’ yazısı astılar

Kriz büyüyor! Kapılarına ‘50 - 100 dolar almıyoruz’ yazısı astılar

'Refah payı gelecek gibi görünüyor' 5 yıllık 2 rakamı karşılaştırdı...

'Refah payı gelecek gibi görünüyor' 5 yıllık 2 rakamı karşılaştırdı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.