FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Japonya Havayolları'nın nisan-haziran dönemi net karı yüzde 80,2 düştü

Japonya Havayolları'nın (JAL) net karı, 2026 mali yılının nisan-haziran döneminde yüzde 80,2 azaldı.

Japonya Havayolları'nın nisan-haziran dönemi net karı yüzde 80,2 düştü

JAL'ın açıklamasında, hava yolu şirketinin 2026 mali yılı ilk çeyrek finansal sonuçları ile mali yılın geri kalanına yönelik beklentilerine yer verildi.

Verilere göre, üç aylık dönemde şirketin net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 80,2 düşüşle 5,3 milyar yen (34 milyon dolar) oldu.

Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle artan yakıt fiyatlarının net kara olumsuz yansıdığı vurgulandı.

Söz konusu üç aylık dönemde satış gelirleri ise yüzde 11,2 artışla 523,7 milyar yene (5,9 milyar dolar) yükseldi.

Uluslararası uçuş gelirleri yüzde 14,4 artışla 211,6 milyar yene, yurt içi uçuş gelirleri ise yüzde 3,6 artışla 139 milyar yene çıktı.

TÜM MALİ YIL NET KAR HEDEFİ

JAL Baş Finans Direktörü Saito Yuji, gazetecilere yaptığı açıklamada, maliyetlerin yükseldiğini ve yurt dışı turizminin "geçen yıla kıyasla daha kötü durumda olduğunu" bildirdi.

Japon şirketi, Mart 2027'de sona erecek mali yıl genelinde 110 milyar yen net kara ulaşmayı hedeflediğini açıkladı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ren Nehri'nde su seviyesinin düşmesi Almanya ekonomisini tehdit ediyorRen Nehri'nde su seviyesinin düşmesi Almanya ekonomisini tehdit ediyor
Temmuzda savunma sanayisinden 1,12 milyar dolarlık ihracatTemmuzda savunma sanayisinden 1,12 milyar dolarlık ihracat

Anahtar Kelimeler:
Japonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pasaportlarda yeni dönem: Mühür devri kapandı

Pasaportlarda yeni dönem: Mühür devri kapandı

Mardin'de korkunç olay! Araca binip uyuyakaldı: 4 yaşındaki Muhammed'ten kahreden haber

Mardin'de korkunç olay! Araca binip uyuyakaldı: 4 yaşındaki Muhammed'ten kahreden haber

İstanbul'da gol yağmuru! Galatasaray ile Rennes yenişemedi

İstanbul'da gol yağmuru! Galatasaray ile Rennes yenişemedi

Gösteriler tek tek ertelendi! İlker Ayrık'tan üzen haber

Gösteriler tek tek ertelendi! İlker Ayrık'tan üzen haber

TÜİK Temmuz enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

TÜİK Temmuz enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

Kira zammı netleşti! TÜİK açıkladı: Ağustos 2026 kira artış oranı

Kira zammı netleşti! TÜİK açıkladı: Ağustos 2026 kira artış oranı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.