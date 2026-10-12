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Kırtasiye zinciri ülkede tüm mağazaları kapatıyor! Sebebi yüksek kira

Avustralyalı moda perakendecisi Cotton On'a ait kırtasiye ve tebrik kartı zinciri Typo, İngiltere genelindeki tüm mağazalarını kapatmaya hazırlanıyor. Şirketin, yüksek kira ve işletme maliyetleri ile düşen satışları gerekçe göstererek İngiltere'deki tüm mağazalarını ve çevrim içi satış faaliyetlerini 2027 başına kadar sonlandıracağı öğrenildi.

Kırtasiye zinciri ülkede tüm mağazaları kapatıyor! Sebebi yüksek kira
Hande Dağ

İngiltere'de kırtasiye ve tebrik kartı ürünleri satan önemli perakende zincirlerinden Typo, ülkedeki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. Canterbury, Londra ve Newcastle gibi şehirlerde mağazaları bulunan şirket, kararın gerekçesi olarak yüksek kira ve işletme maliyetlerini gösterdi.

Kırtasiye zinciri ülkede tüm mağazaları kapatıyor! Sebebi yüksek kira 1

TÜM İNGİLTERE MAĞAZALARINI KAPATIYOR

Avustralyalı moda perakendecisi Cotton On bünyesinde faaliyet gösteren Typo, İngiltere pazarındaki faaliyetlerini yaklaşık 10 yılın ardından sonlandırmaya hazırlanıyor.

The Sun'da yer alan habere göre; şirket, Chronicle Live'a yaptığı açıklamada, İngiltere'deki tüm mağazaların ve çevrim içi satış faaliyetlerinin 2027 başına kadar kapatılacağını bildirdi. Açıklamada, kararın İngiltere ekibi üzerindeki etkisinin farkında olunduğu belirtilerek çalışanlara geçiş sürecinde destek verilmesinin öncelik olduğu ifade edildi.

Kırtasiye zinciri ülkede tüm mağazaları kapatıyor! Sebebi yüksek kira 2

Şirket, ekiplerin tüm çabalarına rağmen yüksek kira ve işletme maliyetlerinin, satışlardaki zayıflamayla birleşmesi sonucunda İngiltere'de faaliyetleri sürdürmenin artık sürdürülebilir olmadığını belirtti.

İngiltere genelinde yaklaşık 13 noktada faaliyet gösteren zincirin mağazalarının tamamının 2027 başına kadar kapanması bekleniyor. İngiliz müşterilere hizmet veren çevrim içi mağazanın da gelecek yıla kadar faaliyetlerini durdurması öngörülüyor. Mağazaların kesin kapanış tarihleri ise henüz açıklanmadı.

Zincirin Newcastle'daki Eldon alışveriş merkezinde bulunan mağazası, indirimli kapanış satışının ardından şimdiden kapandı.

Typo, İngiltere dışındaki uluslararası pazarlarda faaliyetlerini normal şekilde sürdürmeye devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere mağaza
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