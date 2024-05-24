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Koç Holding ilk çeyrek bilançosunu açıkladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
24.05.2024 10:27
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Koç Holding 2024’ün birinci çeyreğinde 1,3 milyar TL net dönem kârı elde etti. Şirketin brüt kârı 74,6 milyar TL oldu ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 düşüşe işaret etti; satışlar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 311,75 milyar TL'ye yükseldi.

Koç Holding ilk çeyrek bilançosunu açıkladı

Koç Holding, 2024 yılının birinci çeyreğine dair finansallarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaştı. Şirket, 2024 yılının birinci çeyreğinde 1,3 milyar TL net dönem kârı elde etti. Holdingin kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 oranında düştü.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Şirketin toplam özkaynakları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düşüşle 754,952 milyar TL oldu.

Şirketin net nakit pozisyonu 2024 31 Mart sonu itibariyle 25 milyar TL'ye ulaştı. 2023 yılının tamamında bu rakam 23,4 milyar TL olmuştu. Geçen yılın yılın aynı döneminde gerçekleşen kârdan en çok finans ve daha sonra enerji şirketlerinin finansal performansları düşen kârda etkili oldu.

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