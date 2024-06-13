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Koç Holding sosyal medyadaki iddialar sonrası harekete geçti!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
13.06.2024 10:49
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Koç Holding, son dönemde özellikle sosyal medya hesapları üzerinden şirketle ilgili çok sayıda yalan, yanlış açıklama ve yorumların yapıldığını ve söz konusu iddialar sonrası tasarruf sahiplerinin zarar gördüğünü belirtti. Koç Holding iddialar sonrası harekete geçerek gerekli hukuki ve cezai yaptırımların uygulanması için mahkemeler Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde girişimlerde bulundu.

Koç Holding sosyal medyadaki iddialar sonrası harekete geçti!

Koç Holding, sosyal medyadaki paylaşımlar için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve mahkemeler nezdinde harekete geçtiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Son dönemde özellikle sosyal medya hesapları üzerinden Şirketimiz ve Koç Topluluğu ile ilgili olarak çok sayıda yalan, yanlış, mesnetsiz açıklama ve yorum yapılmakta; bu bilgi kirliliğine dayanarak yatırımlarını yönlendiren tasarruf sahipleri zarar görmekte ve Şirketimize çok sayıda şikayet ve talep iletilmektedir" denildi.

ÇOK SAYIDA ŞİKAYET ALINDIĞI BİLDİRİLDİ

Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönrderdiği açıklamada, son dönemde sosyal medya hesapları ile internet üzerinden çok sayıda yalan, yanlış, mesnetsiz açıklama ve yorum yapıldığı, bu bilgi kirliliğine dayanarak yatırımlarını yönlendiren tasarruf sahiplerinin zarar görmelerinden dolayı çok sayıda şikayet aldıkları kaydedildi.

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"KOÇ AİLESİ ÜYELERİNİN İSİMLERİ KULLANILARAK TASARRUF SAHİPLERİNE DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİYLE YATIRIM ÇAĞRISINDA BULUNULDU"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin finansal durumu ve faaliyetleri ile ilgili gerçeği yansıtmayan, mesnetsiz ve yanıltıcı yorumlara yer verildiği, topluluk şirketlerimizde, alım satım işlemlerini kamuya açıklamak zorunda olan idari sorumluluğu bulunan kişiler listesinde yer almamasına ve bu kişilerle yakından ilişkili kişi olmamasına rağmen, bazı tasarruf sahipleri tarafından yaptıkları minimal hisse alım satımları için özel durum açıklaması yapılarak piyasaya yanıltıcı sinyaller verildiği, Koç Holding, Koç Topluluğu ile Koç Ailesi üyelerinin isimleri kullanılarak tasarruf sahiplerine dolandırıcılık yöntemleriyle yatırım çağrısında bulunulduğu; getiri vaatleri sunularak kişilerin Koç Holding A.Ş. veya Koç Topluluğu Şirketleri ile bağlantılı olduğu iddia edilen yatırım platformlarına yönlendirilmeye çalışıldığı; bu amaçla kişilerden bilgi veya yatırım talep edildiği görülmüştür."

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Söz konusu paylaşımlar için gerekli uyarılarda bulunulduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Gerekli hukuki ve cezai yaptırımların uygulanabilmesi amacıyla mahkemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde girişimlerde bulunulmuş olup; devam eden mesnetsiz haber ve yorumlar nedeniyle işbu açıklama ile menfaat sahiplerimizin uyarılmasına ihtiyaç duyulmuştur." denildi.

Açıklamada, şirket ve Koç Topluluğu hakkındaki en doğru bilgilerin Kamuyu Aydınlatma Platformu ve kurum internet sitesinde paylaşıldığı, bunlar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi hatırlatıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Koç Holding iddia
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