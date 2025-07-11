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Koç Holding'ten yeni yatırım! Milyar liralık tutar sadece o sektör için, tarih belli oldu

Koç Holding'ten yeni bir yatırım geliyor. Son dönemde sağlık sektöründeki yatırımları ile öne çıkan dev şirket, milyonlarca euroluk yeni yatırımını kripto para sektörüne yöneltme kararı aldı. Koç Holding iştiraki Yapı ve Kredi Bankası, KAP'a yaptığı açıklamada şirketin kripto para borsası kurmayı planladığını açıkladı.

Koç Holding'ten yeni yatırım! Milyar liralık tutar sadece o sektör için, tarih belli oldu
Ezgi Sivritepe

Koç Holding, yeni yatırımları ile adından söz ettiriyor. Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu olan dev holding geçtiğimiz yıl sağlık sektörüne de girmişti. Koç Grubu, kasım ayında ise kök hücre ve doku teknolojileri alanında faaliyet yürüten Stembio'nun çoğunluk hisselerini devralmıştı.

Koç Holding ten yeni yatırım! Milyar liralık tutar sadece o sektör için, tarih belli oldu 1

Tofaş-Stellantis birleşmesiyle birlikte geleneksel alanlarındaki yatırımlarını da sürdüreceğinin mesajlarını veren şirket, yeni milyarlık yatırımı ile kripto para sektörüne yönelecek.

Koç Holding ten yeni yatırım! Milyar liralık tutar sadece o sektör için, tarih belli oldu 2

KOÇ HOLDİNG KRİPTO PARA SEKTÖRÜNE GİRİYOR!

Koç Holding'in amiral gemisi olan iştiraki Yapı ve Kredi Bankası, bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şirketin kripto para sektöründe yaşanan gelişmelere kayıtsız kalmayacağını belirterek, yeni bir kripto para borsasının kurulmasının planlandığını açıkladı.

Koç Holding ten yeni yatırım! Milyar liralık tutar sadece o sektör için, tarih belli oldu 3

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş. çatısı altında kurulması planlanan kripto para borsasının sermaye artırımını karşılamak amacıyla bankanın sermaye artırımına gideceği belirtilirken, yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Banka Yönetim Kurulu tarafından; sermayesinin tamamı Bankamıza ait olan Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş. sahipliğinde, ilgili izinlerin alınması koşuluyla kripto varlık alım satım platformu faaliyetinde bulunmak üzere kurulması öngörülen şirketin sermaye ihtiyacının karşılanması amacıyla; Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş.'nin 26 Mart 2026 tarihine kadar yapılacak olan toplam 1.185.000.000 TL tutarına kadar sermaye artırımlarına Bankamızın katılmasına ve gerekli her türlü başvuru ve işlemin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. Sürece ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır."

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