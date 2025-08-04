Mahkeme tüm işlemlerini durdurdu! 32 yıllık köklü firmadan kötü haber, iflasın eşiğine geldi

Ekonomik zorluklar finansmana ulaşımı da zorluyor. Şirketler mali zorluklar nedeniyle dar boğaza girerken belli başlı sektörlerden de kötü haberler geliyor. Tekstil başta olmak üzere gıda ve sanayi sektörleri de mali zorluklarla mücadele ediyor ancak bazı firmalardan kötü haberler gelmeye devam ediyor.

Son olarak tekstil sektöründe 1993 yılından beri varolan Leras Tekstil Kumaşçılık Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Metraj Kumaşçılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında geçici mühlet kararı verildi.

3 KİŞİLİK HEYE ATANDI

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi bu firmalara 3 ay süreyle geçici mühlet kapsamında değerlendirecek. Mahkeme, konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşmayacağının değerlendirilmesi nedeniyle alacaklı sayısı ve tutarı dikkate alarak üç kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi.

TÜM İŞLEMLER DURDURULDU

İcra ve İflas Kanunu'nun 294, 295, 296 ve 297. maddeleri gereğince, geçici mühlet süresince şirketler hakkında her türlü haciz, tedbir ve muhafaza işlemleri durduruldu.

Mahkeme kararında ek olarak şirketin konkordato talebinden önce düzenlediği çeklerin, geçici mühlet süreci devam ettiği sürece bankaya ibrazı halinde 'konkordato sürecindedir' şerhi düşülmesini hükmetti.

Kaynak: Haber7