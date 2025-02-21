Her şey küçük bir atölye ile başlamış... Bursa’da marangoz aile 4 kıta 74 ülkeye ürün ihraç ediyor: 3 kuşak bir arada çalışıyor...

44 yaşındaki Özgür Ulus, küçük yaşlarda kısa süreliğine fabrikada çalışmıştır. Baba mesleğini sürdürmeye karar verdikten sonra Bursa'da, Yıldırım ilçesinde 75 metrekarelik bir atölye kurmuş.

Yıllar içinde işini büyüten Ulus, 20'li yaşlarının başlarında atölyesini Mudanya ilçesine taşıyarak üretim alanını 350 metrekareye çıkarmış.

Burada, özellikle ahşap oymacılığına yoğunlaşan Ulus, kıl testere ve iskarpela kullanarak birbirinden zarif mutfak gereçleri, tablolar, biblolar, maket evler ve hediyelik eşyalara imza atmış.

ÜRÜNLERİ 4 KITADA 74 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Ulus ailesinin marangozluk serüveni, sadece babadan oğula değil, aynı zamanda geleneksel zanaatların yaşatılması adına yapılan katkılarla da dikkat çekiyor.

Özgür Ulus, “Singapur, Çin, Tayland, Yeni Zelanda, Malezya, Almanya, İtalya, Belçika, ABD, Kanada gibi 4 kıtada 74 ülkeye ürünlerimiz ulaşmaktadır,” diyerek, dünya çapında yakaladıkları başarıyı gururla ifade ediyor.

3 KUŞAK BİRLİKTE ÜRETİYOR

Ulus, atölyesinde babası Mehmet Ulus’un (73) tecrübelerinden, oğulları Egemen Ulus’un (20) enerjisinden faydalanarak üretim yapıyor. Aile bireyleri, her biri farklı yaş ve deneyime sahip olsalar da ortak bir hedefe yönelerek, geleneksel marangozluk sanatını yaşatmaya devam ediyorlar.

“AHŞAP OYMACILIĞI ÇOK POPÜLER"

Özgür Ulus, marangozluk dışında, kaybolmaya yüz tutmuş eski zanaatları da yaşatmaya büyük bir önem veriyor.

Kaybolan 13 ana meslekte kullanılan malzemelerin tedarikçiliğini yapan Ulus, sedef işçiliği, hat sanatı gibi geleneksel mesleklerin devamını sağlamayı amaçlıyor.

Sedef işçiliği, hat, naht gibi meslekleri yaşatabilmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Ulus, "Bıçak yapmak isteyen bir kişinin bütün malzemelerini tedarik ediyoruz. O kişinin el meziyetleriyle bıçak yapmasına vesile oluyoruz. Bir kişi evinde çocuklarıyla bir kutu oyarak biblo yapmak istiyor. Biz bunlara destek olarak onların bu meslekleri icra etmesine vesile oluyoruz. Ahşap oymacılığı çok popüler." ifadelerini kullandı.

“1200 AYRI ÇEŞİT ÜRÜN VAR”

Özgür Ulus, babasından öğrendiği mesleğini oğluna da aynı şekilde öğrettiğini söyledi.

Ulus, "Bu zamana kadar 4 kıtada 74 ülkeye Bursa'dan ürün gönderdik. Singapur, Çin, Tayland, Yeni Zelanda, Malezya, Almanya, İtalya, Belçika, ABD ve Kanada gibi 4 kıtada 74 ülkeye ürünlerimiz ulaşmaktadır. 350 metrekarelik atölyemiz var. Bu atölyemizde 4 çalışanımızla ürettiğimiz yaklaşık 1200 ayrı çeşit ürün var. 1200 ürünün yaklaşık 150 kalemini yurt dışına ihraç ediyoruz." dedi.

“BAYRAĞI ÇOCUĞUMUZ DA KENDİ ÇOCUĞUNA DEVREDECEK”

Ülke ve aile ekonomisine katkı sağlamak için devam edeceklerini belirten Ulus, şunları da sözlerine ekledi:

"İşin en çok eziyet çekeni babam. Sıkıntıları çekerek mesleği bizlere aktarmış. Biz de bayrağı alıp biraz ileri götürdük. Çocuklarımız daha da rahat edecek. Kurulu bir düzenle birlikte gelişen teknoloji ve internetin yaygınlığı ile onlara böyle bir imkan tanınacak. Bayrağı aldık, yarışı bir yere kadar getirdik. Çocuğumuza devredeceğiz. Çocuğumuz da kendi çocuğuna devredecek" dedi.

(AA)