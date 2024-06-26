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Merkez Bankası'ndan 2 şirkete faaliyet izni

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.06.2024 09:09
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki ödeme kuruluşuna faaliyet izni verdi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkez Bankası'ndan 2 şirkete faaliyet izni

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Qnbpay Ödeme Hizmetleri AŞ'nin ödeme kuruluşu, SBM Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu AŞ'nin ise elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verdi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

TCMB'nin söz konusu kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Qnbpay Ödeme Hizmetleri AŞ, ödeme hizmeti sunacak.

SBM Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu AŞ ise elektronik para ihracı hizmeti sunan elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.

İlgili kararlar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.

Express


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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası şirket
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