'Meyveleri toplama yılı' 2025 hedef ve beklentileri belli oldu! Enerjiden giyime, gıdaya...

Europower Enerji İcra Kurulu Başkanı Ayşe Beril Harmanlı, 2024 yılını yoğun yatırımlarla geçirdiklerini ve beklentilere uygun bir yıl olduğunu vurgulayan Harmanlı, 2025’te bu yatırımların meyvelerini toplayacaklarını ve 400 milyon doları aşan bir hasılat beklentileri olduğunu söyledi. Şirketler bazında yaşanan sıcak gelişmeleri Fintables derledi.

"ÇİFT HANELİ SATIŞ BÜYÜMESİ"

Aselsan CEO’su Ahmet Akyol, 2024 yılını rekor bakiye siparişlerle kapattıklarını ve şirketin finansal rasyolarının sağlam olduğunu belirterek, sermaye artışının şu an için gündemde olmadığını ifade etti. 2025 yılı için çift haneli satış büyümesi hedeflediklerini açıklayan Akyol, şirketin ihracat performansına da değindi. Aselsan’ın 2024 yılında ilk kez 1 milyar doların üzerinde yeni ihracat sözleşmesi imzaladığını ve yıllık ihracatın doğrudan ve dolaylı satışlarla 500 milyon doları geçtiğini vurguladı. Geçtiğimiz yıl 31 ürünün ilk kez sözleşmesinin imzalandığını ve 29 yeni ürünün kullanıcıların envanterlerine eklendiğini belirten Akyol, 2025’te de yine 30’dan fazla yeni ürünün envantere kazandırılacağını söyledi. Özellikle Suudi Arabistan ile işbirliğine dair önemli açıklamalarda bulunan Akyol, ülkeyle olan çalışmaların hız kazandığını ve her yeni projede farklı kapıların açıldığını belirtti. Suudi Arabistan ile halihazırda yeni anlaşmaların gerçekleştiğini ve yıl içinde bekledikleri çeşitli konuların olduğunu ifade etti. Şirketin küresel pazardaki büyüme stratejisinin güçlü ihracat performansıyla desteklendiğini ve 2025 yılında da yeni iş birlikleriyle büyümeye devam edeceklerini dile getirdi.

"2025'TE YATIRIMLARIN MEYVELERİNİ TOPLAYACAĞIZ"

Europower Enerji İcra Kurulu Başkanı Ayşe Beril Harmanlı, Ankara’da devam eden yüksek gerilim güç transformatörü yatırımlarının yaklaşık 55 milyon dolarlık bir proje olduğunu belirtti. İnşaat sürecinin tamamlandığını ve makine kurulumlarının gerçekleştirildiğini açıklayan Harmanlı, Haziran ayında seri üretime başlamayı planladıklarını ifade etti. Şirketin ikinci yarı yıl için tüm kapasitesini dolduracak kadar sipariş aldığını vurgulayan Harmanlı, bu yatırımın 2024 yılı içerisinde 50-100 milyon dolarlık bir etki yaratmasını beklediklerini, 2026’dan itibaren ise yıllık 150-200 milyon dolar ciroya katkı sağlayacağını belirtti. 2024 yılını yoğun yatırımlarla geçirdiklerini ve beklentilere uygun bir yıl olduğunu vurgulayan Harmanlı, 2025’te bu yatırımların meyvelerini toplayacaklarını ve 400 milyon doları aşan bir hasılat beklentileri olduğunu söyledi. Şirketin uzun vadeli hedefleri kapsamında 2028 yılında 1 milyar dolar ciroya ulaşmayı planladıklarını da ekledi. Ukrayna’da savaş öncesinde ciddi bir hacme sahip olduklarını belirten Harmanlı, bu ülkede bir fabrika yatırımını hayata geçirmek için bazı girişimlerde bulunduklarını ifade etti. Savaş sonrası dönemde bölgedeki en önemli oyunculardan biri olmayı hedeflediklerini vurgulayarak, sektörde Ukrayna pazarı için stratejik bir konumda olmayı planladıklarını belirtti.

"YURT DIŞINDA BÜYÜMEYE ODAKLANMA"

Koton CEO’su Bülent Sabuncu, enflasyon ve döviz kuru arasındaki makasın şirketi zorladığını ancak üretimlerinin %80’ini Türkiye’de gerçekleştirdiklerini ve yurtdışında da önemli bir paya sahip olduklarını belirtti. 2024’te 14 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayısını 451’e çıkardıklarını açıklayan Sabuncu, online tarafta büyümeye devam ettiklerini ve her yıl 2-3 yeni ülkeye giriş yapma hedefleri olduğunu söyledi. Şu anda 32 ülkede mağazacılık faaliyetleri yürüttüklerini ve 70’ten fazla ülkede ürünlerini pazar yerleri aracılığıyla müşterilere sunduklarını belirtti. 2025 yılında ağırlıklı olarak yurtdışında büyümeye odaklanacaklarını belirten Sabuncu, özellikle Macaristan’da ölçek büyütme planlarının olduğunu vurguladı. Geçen yıl açtıkları mağaza sayısını aşmayı hedeflediklerini ve 2027 itibarıyla yurtdışındaki mağaza sayısının yurtiçindeki mağaza sayısını geçmesini planladıklarını ifade etti. Online tarafta ise bu yıl Sırbistan’ı da ekleyerek dijital büyümeyi sürdüreceklerini belirtti. 2025 yılındaki en önemli yeniliklerden birinin Körfez bölgesindeki işbirlikleri olacağını açıklayan Sabuncu, bölgenin en büyük perakende gruplarından biriyle ortaklık kurduklarını ve bu iş birliği sayesinde mağaza sayılarında ciddi bir artış hedeflediklerini söyledi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’deki mağazalarını artırmayı planladıklarını, ayrıca Umman, Kuveyt ve Katar’ı da ekleyerek bölge genelinde büyümeyi sürdüreceklerini ifade etti.

"SON ÇEYREKTEKİ BAZ ETKİSİ 2025'İN TAMAMINDA GÖRÜLECEK"

Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, Tatlıpınar Enerji’nin toplam kurulu gücünün 2023’te halka arz edildiklerinde 115 MW seviyesinde olduğunu, ancak 2024 yılını 317 MW kapasiteyle kapattıklarını belirtti. Şirketin rüzgar ve güneş ağırlıklı bir portföye sahip olduğunu vurgulayan Kutluğ, son çeyrekteki baz etkisinin 2025’in tamamında görüleceğini ve bu durumun hem hasılat hem de kârlılık üzerinde yüksek etki yaratacağını dile getirdi. 2025 yılı içinde portföylerine yaklaşık 50 MW’lık ekleme yapmayı planladıklarını belirten Kutluğ, Bursa ve Yalova’daki santrallerde kapasite artışı gerçekleşeceğini ve toplam kapasitelerinin 360 MW’ı aşacağını söyledi. Yurtdışı operasyonlarına da değinen Kutluğ, Balkanlar ve Doğu Avrupa’da ciddi bir portföy oluşturduklarını ve bölgede stratejik ortaklık planlarının bulunduğunu ifade etti. Yurtdışı finansmana erişimlerinin güçlü olduğunu vurgulayan CEO, birlikte yatırım yapmak isteyen bazı gruplarla temas halinde olduklarını ve agresif bir büyüme sürecine geçebileceklerini söyledi. Portföylerini çeşitlendirme konusuna da önem verdiklerini belirten Kutluğ, bu doğrultuda yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

"SİPARİŞLERDE ARTAN BİR İVME"

Fade Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demir, şirketin ABD’deki Walmart mağazalarında katma değerli ürünlerinin satıldığını ve bu alanda büyümeye devam ettiklerini belirtti. Fade Gıda’nın sadece bir tarım şirketi olmadığını, aynı zamanda teknoloji odaklı bir şirket olarak kendilerine ait özel yazılımlar geliştirdiklerini ifade eden Demir, yakın zamanda iki yeni yatırım gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bunlardan birinin biyoteknoloji alanında olduğunu belirten Demir, ilk yapay zekâ destekli makinelerinin geçtiğimiz hafta devreye alındığını söyledi. Şirketin faaliyetleri hakkında konuşan Demir, alışveriş merkezlerindeki doluluk oranının %99 seviyesinde olduğunu ve tarımın her alanında faaliyet gösterdiklerini vurguladı. 2025 yılının Fade Gıda açısından olumlu bir yıl olacağını öngördüklerini dile getiren Demir, siparişlerde artan bir ivme yakaladıklarını ve Walmart dışında da farklı zincir marketlerle deneme üretimleri gerçekleştirdiklerini belirtti. Fade Gıda’nın genişleyen operasyonlarıyla hem tarım hem de teknoloji alanında güçlü bir büyüme stratejisi izlediğini ifade etti.

SPK HAFTALIK BÜLTENİNDE İKİ ŞİRKETİN HALKA ARZINA ONAY VERDİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde iki şirketin halka arzına onay verdi. Karara göre, Balsu Gıda ve Bulls Girişim Sermayesi, paylarının halka arzını gerçekleştirecek. Balsu Gıda için onaylanan halka arz kapsamında, şirketin 1 milyar TL olan mevcut sermayesi, 1 milyar 112 milyon TL’ye bedelli artırılacak. Bu kapsamda, 112 milyon TL nominal değerli paylar ile mevcut ortaklardan CZ Holding AŞ’nin sahip olduğu toplam 166 milyon TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arza konu edilecek. Böylece toplamda 278 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilecek. 1 TL nominal değerli paylar, 17,57 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Bulls Girişim Sermayesi ise 200 milyon TL olan sermayesini bedelli artırımla 268 milyon TL’ye çıkaracak. Bu artırımla 68 milyon TL nominal değerli yeni paylar ile mevcut ortaklardan Bulls Yatırım Holding AŞ’ye ait 4,5 milyon TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arz edilecek. Toplamda 72,5 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilecek. 1 TL nominal değerli paylar, 12,18 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Kaynak: Fintables