Minimalist Şirket Yönetimi: Az Kaynakla Çok İş Yapmanın Sırları

Haydi başlayalım!

1. Her işi değil, gerçekten sonuç getiren işleri yaparsınız.

Minimalist yönetimde yapılacaklar listesi uzun olmamalı, bunun yerine keskinlik öne çıkmalı! Önce hangi işin doğrudan gelir, büyüme ve müşteri memnuniyeti yarattığını belirlemeniz gerekiyor. Bu yaklaşım ekipte zihinsel anlamda rahatlık yarattığından işler de kolayca halledilir. Toplantıdan çok sonuç konuşulur. Gün sonunda yorgunluk azalır ama sonuçlar güzel olur.

2. Kalabalık ekipler yerine küçük ama yetkin kadrolarla ilerlersiniz.

Bu tarz şirketler insan sayısından ziyade etkiyi önemser. Herkesin net bir uzmanlığı ve sorumluluk alanı vardır. Kimse kimsenin işine karışmaz ama gerektiğinde destek olur. Bu yapı iletişim kazalarını ciddi şekilde azaltır. Karar alma süreçleri hızlanır çünkü onay için beş katman yoktur. Küçük ekipler, hataları da başarıları da daha hızlı sahiplenir. Aidiyet duygusu bu yüzden daha güçlü olur.

3. Toplantıyı kutsallaştırmaz hatta gerektiğinde iptal edersiniz.

Minimalist yönetimde toplantı asla bir amaç olmaz, aksine doğru kullanılan bir araç işlevi görür. Net gündemi olmayan toplantı yapılmaz. Yapılıyorsa da kısa sürer ve karar ile biter. Herkesin takvimini işgal eden uzun konuşmalar bu sistemde barınamaz. Bir konu yazıyla çözülebiliyorsa toplantı yapılmaz. Bu da gün içinde ciddi bir zaman tasarrufu sağlamış olur.

4. Sürekli büyümek yerine sağlıklı ilerlemeyi hedeflersiniz.

Şu önemli noktayı belirtmemiz lazım. Minimalist şirketler her ay büyümek zorunda hissetmez. Kontrolsüz büyümenin kaos getirdiğini bilir. Bu yüzden sürdürülebilir hızda ilerlerler. Gelir, ekip kapasitesi ve operasyon dengesi sürekli kontrol edilir. Her yeni adım eski sistemi bozuyor mu diye bakılır. Gerekirse durulur, yeniden düzenlenir.

5. Her şeye sahip olmak yerine doğru araçları seçersiniz.

Araç koleksiyonu bu noktada yapılmaz. Gerçekten kullanılan ve iş kolaylaştıran sistemler tercih edilir. Aynı işi yapan üç farklı araç tutulmaz. Bu hem maliyeti hem kafa karışıklığını azaltacaktır. Ekip hangi aracı neden kullandığını bilir.

6. Hızlı karar alır, mükemmeli beklemezsiniz.

Minimalist bir şirket yönetimini benimseyecekseniz kusursuz anı beklemeyi bırakmalısınız. Yeterince iyi olanı hızlıca hayata geçirmelisiniz. Kararsızlık minimalist şirketler içinde lüks niteliğinde. Hata yapmak sistemin doğal parçası yani. Önemli olan aynı hatayı tekrar etmemek.

7. Öncelikleri yazılı hale getirip herkesle paylaşırsınız.

Herkesin kafasında farklı öncelik varsa kaos kaçınılmazdır. Minimalist yönetimde hedefler ve önceliklerin açıkça yazılması gerekiyor. Ekip bu hedefleri her an görebilir zira. Tam da bu sayede gereksiz tartışmalar azalır. Kimse enerjisini yanlış yere harcamaz.

8. Gösteriş yerine gerçek etkiyi ölçersiniz.

Büyük sunumlar ve süslü raporlar geri planda olmalı. Çünkü önemli olan gerçekten neyin işe yaradığı. Veriler sade şekilde takip edilir. Karmaşık metrikler yerine anlamlı göstergeler kullanılır. Bu da kararları netleştirir. Ekip başarıyı somut sonuçlarla görür.

9. Şirketten ziyade zihniyeti sadeleştirmeniz gerek.

Minimalist yönetim süreçlerle beraber bakış açısını da sadeleştirmeyi hedefler. Her şeyin hemen olması gerekmediğini kabul edersiniz. Baskı azalır, netlik artar. Ekip daha sakin ama daha üretken çalışır. Buna baglı olarak ise panik yerine plan öne çıkar. Bu kültür zamanla şirketin karakteri haline gelir. Az kaynakla çok iş yapmanın asıl sırrı tam olarak burada yatıyor!