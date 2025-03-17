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Murat Ülker'den 'Yahudi' iddialarına net cevap! Dini kimliğinden siyasi görüşüne kadar tüm soruları yanıtladı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
17.03.2025 11:22
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Yıldız Holding'e bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini icra eden ve pladis ve GODIVA Chocolatier Yönetim Kurulu Başkanı olan Murat Ülker iş dünyasının sıkı bir şekilde kullandığı sosyal medya uygulaması üzerinden kendisi ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. Ülker, 'Yahudi' iddialarına ilişkin de yanıt verirken aynı zamanda dini kimliğinden, siyasi görüşüne kadar merak edilen tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...

Murat Ülker'den 'Yahudi' iddialarına net cevap! Dini kimliğinden siyasi görüşüne kadar tüm soruları yanıtladı

Murat Ülker, takipçilerinin merak ettiği soruları iş dünyasının sıkı bir şekilde kullandığı sosyal medya uygulaması üzerinden cevapladı. Ülker, aile kökeninden dini eğitimini kimden aldığını ve dini görüşüne kadar tüm merak edilen kişisel soruları cevaplandırdı.

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"YAHUDİ Mİ?" SORUSUNA CEVAP VERDİ

Ülker, aile kökeni için sahilde yaşayan melez bir Tatar topluluğu olduklarını kaydederek çıkan iddialara ilişkin şu yanıtları verdi:

"Babam, yaşadığı kötü olaylar nedeniyle Kırım’a pek ilgi duymuyordu ama ben geçmişin izlerini sürdüm. Ailemiz Osmanlı’nın Evlad-ı Fatihan neslinden geliyor. Ancak bazen sosyal medyada asılsız iddialar ortaya atılıyor. ‘Hazar Yahudisi’, ‘Karay Türkü’ gibi şeyler söyleniyor. Bunlar temelsiz iddialar. Biz Hazar veya Karay Türkü değiliz, ancak Tat’ız; yani sahilde yaşayan melez bir Tatar topluluğuyuz"

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SİYASİ GRUPLARA MENSUP OLDU MU?

Eğitim hayatı ile ilgili merak edilenleri de yanıtlayan Ülker, İstanbul Erkek Lisesini neden tercih ettiğini de açıkladı. Ülker, babasının ve büyük amca oğlunun bu liseden mezun olduğunu ancak bunun bir aile geleneği olmadığını ifade ederek, "Kazandım ve 4. oldum. Boğaziçi Üniversitesi’ni tercih etmemin nedeni ise 1977’de Türkiye’de eğitimini İngilizce sürdüren en iyi okul olmasıydı” şeklinde konuştu.

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Eğitim dönemi boyunca her türlü siyasi gruptan arkadaşı olduğunu dile getiren Ülker, kendisini belirli bir ideoloji ile tanımlamadığının da altını çizdi.

ATATÜRKÇÜ MÜ? MUHAFAZAKAR MI?

Dini eğitimini Mahmut Bayram Hoca’dan aldığını söyleyen Ülker, ailesinin dini hassasiyetlere önem verdiğini ancak bunun aşırılığa kaçmadan yaşandığını belirterek sosyal medyada hakkında çıkan iddiaların doğru olmadığının bir kez daha altını çizerek şu aktarımda bulundu:

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“Bazen ‘Atatürkçü’ olduğum söylenir, bazen ‘muhafazakâr kesime ihanet ettiğim’ iddia edilir. Gerçek şu ki, ben hiçbir zaman bir ideolojinin ya da siyasi grubun içinde olmadım. İşimi yaptım, ülkem için çalıştım. Ama ne yazık ki sosyal medya dünyasında saçma sapan iddialar tık getirdiği için yayılıyor. Milliydim, Müslümandım ama hiçbir zaman bunlara -cı, -ci eklemedim”

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"SİLAH EĞİTİMİ ALDIK"

1980'li yıllarda ablası Ahsen Hanım ile silah eğitimi aldıklarını söyleyen Ülker, "Sıkıyönetim komutanları ailenin ölüm listesinde olduğunu belirtiyordu. Devletin güvenlik sorunu yaşayanlara yakın koruma vermesi sınırlı olduğundan babam fedailer kiralamıştı. Silah eğitimini bütün sülale almıştı ve silahlıydık; ama bu normaldi bizim için" ifadelerini kullandı.

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Murat Ülker
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