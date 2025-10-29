FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Nvidia'dan Nokia'ya dev yatırım: Yapay zeka çağında işbirliği dönemi başlıyor

Nvidia, Nokia'ya yaptığı 1 milyar dolarlık yatırım ile iki şirket arasında stratejik bir ortaklık başlatarak yapay zeka destekli mobil ağların geliştirilmesine odaklanacak. Bu yatırım, Nokia'nın hisselerinde önemli bir artışa yol açarken, Avrupa'nın teknoloji ekosistemine de büyük bir katkı sağlayacak.

Nvidia'dan Nokia'ya dev yatırım: Yapay zeka çağında işbirliği dönemi başlıyor

Çip devi Nvidia, Nokia'ya 1 milyar dolarlık yatırım yaparak 5G ve 6G teknolojilerinde yeni bir sayfa açıyor. Nokia hisseleri rekor seviyede yükseldi.

Yapay zeka (YZ) sektörünün önde gelen oyuncusu Nvidia, Finli teknoloji devi Nokia'ya yaptığı 1 milyar dolarlık sermaye yatırımıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu stratejik hamle, Nokia'nın mobil ağ donanımlarından yapay zeka odaklı dijital altyapılara geçişini hızlandırmayı ve Avrupa'nın kendi yapay zeka ekosistemini güçlendirme çabalarına önemli bir ivme kazandırmayı amaçlıyor. Yatırım haberinin duyurulmasının ardından Nokia hisseleri Helsinki Borsası'nda adeta uçuşa geçti ve %17'lik bir artışla son 12 yılın en yüksek günlük kazancını elde etti. ABD'de işlem gören hisseler de %22'lik bir yükselişle 7,73 dolara kadar çıktı.

Yapılan ortak açıklamaya göre, Nokia, Nvidia'ya hisse başına 6,01 dolar fiyatla yaklaşık 166 milyon yeni hisse ihraç edecek. Bu işlem sonucunda Nvidia, Nokia'da %2,9 oranında pay sahibi olacak. Nvidia CEO'su Jensen Huang, bu yatırımın iki şirket arasındaki işbirliğini derinleştireceğini ve yapay zeka tabanlı mobil ağların geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağını vurguladı. Huang, Nokia'nın 5G ve 6G teknolojilerindeki uzmanlığının, Nvidia'nın yapay zeka alanındaki liderliği ile birleştiğinde, sektörde çığır açacak yeniliklere imza atılabileceğine inanıyor.

İşbirliği kapsamında, Nvidia'nın yüksek performanslı çipleri, Nokia'nın 5G ve 6G radyo erişim ağı (RAN) yazılımlarını hızlandırmak için kullanılacak. Bu sayede, mobil ağların daha hızlı, daha güvenilir ve daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, iki şirket, Nokia'nın veri merkezi teknolojisinin Nvidia'nın yapay zeka altyapısında nasıl daha etkin bir şekilde kullanılabileceği konusunda da ortak çalışmalar yürütecek. Bu, yapay zeka uygulamalarının daha geniş kitlelere ulaşmasını ve daha çeşitli alanlarda kullanılmasını sağlayacak.

Bu yatırım, aynı zamanda Avrupa'nın teknoloji bağımsızlığını güçlendirme ve küresel rekabette daha güçlü bir konuma gelme hedeflerine de hizmet ediyor. Avrupa Birliği, son yıllarda yapay zeka ve diğer kritik teknolojilerde kendi ekosistemini oluşturmaya ve dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik önemli adımlar atıyor.

Nvidia'nın Nokia'ya yaptığı bu büyük yatırım, sadece iki şirket arasındaki işbirliğini değil, aynı zamanda yapay zeka ve mobil iletişim teknolojilerinin geleceğini de şekillendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu ortaklık, daha hızlı, daha akıllı ve daha bağlantılı bir dünya için yeni olanakların kapılarını aralarken, Avrupa'nın teknoloji ekosistemini de güçlendirebilir ve küresel rekabette daha iddialı bir konuma gelmesini sağlayabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Herkes Fed kararına kilitlendi 'İlk akla gelen...' diyerek altın beklentisini açıkladıHerkes Fed kararına kilitlendi 'İlk akla gelen...' diyerek altın beklentisini açıkladı
29 Ekim'de ŞOK'a ekranlı IP kamera geliyor!29 Ekim'de ŞOK'a ekranlı IP kamera geliyor!

Anahtar Kelimeler:
Nvidia Nokia
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.