Nvidia'dan Nokia'ya dev yatırım: Yapay zeka çağında işbirliği dönemi başlıyor

Çip devi Nvidia, Nokia'ya 1 milyar dolarlık yatırım yaparak 5G ve 6G teknolojilerinde yeni bir sayfa açıyor. Nokia hisseleri rekor seviyede yükseldi.

Yapay zeka (YZ) sektörünün önde gelen oyuncusu Nvidia, Finli teknoloji devi Nokia'ya yaptığı 1 milyar dolarlık sermaye yatırımıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu stratejik hamle, Nokia'nın mobil ağ donanımlarından yapay zeka odaklı dijital altyapılara geçişini hızlandırmayı ve Avrupa'nın kendi yapay zeka ekosistemini güçlendirme çabalarına önemli bir ivme kazandırmayı amaçlıyor. Yatırım haberinin duyurulmasının ardından Nokia hisseleri Helsinki Borsası'nda adeta uçuşa geçti ve %17'lik bir artışla son 12 yılın en yüksek günlük kazancını elde etti. ABD'de işlem gören hisseler de %22'lik bir yükselişle 7,73 dolara kadar çıktı.

Yapılan ortak açıklamaya göre, Nokia, Nvidia'ya hisse başına 6,01 dolar fiyatla yaklaşık 166 milyon yeni hisse ihraç edecek. Bu işlem sonucunda Nvidia, Nokia'da %2,9 oranında pay sahibi olacak. Nvidia CEO'su Jensen Huang, bu yatırımın iki şirket arasındaki işbirliğini derinleştireceğini ve yapay zeka tabanlı mobil ağların geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağını vurguladı. Huang, Nokia'nın 5G ve 6G teknolojilerindeki uzmanlığının, Nvidia'nın yapay zeka alanındaki liderliği ile birleştiğinde, sektörde çığır açacak yeniliklere imza atılabileceğine inanıyor.

İşbirliği kapsamında, Nvidia'nın yüksek performanslı çipleri, Nokia'nın 5G ve 6G radyo erişim ağı (RAN) yazılımlarını hızlandırmak için kullanılacak. Bu sayede, mobil ağların daha hızlı, daha güvenilir ve daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, iki şirket, Nokia'nın veri merkezi teknolojisinin Nvidia'nın yapay zeka altyapısında nasıl daha etkin bir şekilde kullanılabileceği konusunda da ortak çalışmalar yürütecek. Bu, yapay zeka uygulamalarının daha geniş kitlelere ulaşmasını ve daha çeşitli alanlarda kullanılmasını sağlayacak.

Bu yatırım, aynı zamanda Avrupa'nın teknoloji bağımsızlığını güçlendirme ve küresel rekabette daha güçlü bir konuma gelme hedeflerine de hizmet ediyor. Avrupa Birliği, son yıllarda yapay zeka ve diğer kritik teknolojilerde kendi ekosistemini oluşturmaya ve dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik önemli adımlar atıyor.

Nvidia'nın Nokia'ya yaptığı bu büyük yatırım, sadece iki şirket arasındaki işbirliğini değil, aynı zamanda yapay zeka ve mobil iletişim teknolojilerinin geleceğini de şekillendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu ortaklık, daha hızlı, daha akıllı ve daha bağlantılı bir dünya için yeni olanakların kapılarını aralarken, Avrupa'nın teknoloji ekosistemini de güçlendirebilir ve küresel rekabette daha iddialı bir konuma gelmesini sağlayabilir.