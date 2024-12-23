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O sektörler için ek destek talebi! 'Rekabet gücünü kaybetme tehlikesi var'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
23.12.2024 15:20
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere emek yoğun sektörlere ek destekler verilmesini istedi.

O sektörler için ek destek talebi! 'Rekabet gücünü kaybetme tehlikesi var'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan “Emek yoğun sektörlere ek destekler verilmeli” talebi geldi.

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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“Ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini korumalıyız. Emek yoğun sektörler rekabet gücünü kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya. Artan maliyetler, üretim ve ihracatı olumsuz etkiliyor. Başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere emek yoğun sektörlere ek destekler verilmeli. Ekonomimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde büyümesi için reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı, ticari kredilere yönelik kısıtlamalar kaldırılmalıdır.” (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
TOBB destek
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