Oba Makarna yangından sonra KAP'a açıklamada bulundu... Pay geri alım programı açıklandı!

Oba Makarnacılık'ın Sakarya'da bulunan fabrikasında geçtiğimiz günlerde yangın çıkmıştı. Şirket, yangın sonrası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklamada bulundu.

Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami 400 milyon liralık pay geri alım programı başlatıldığı belirtilen açıklamada, geri alım programının amacının, Adapazarı Hendek fabrikasında meydana gelen yangın felaketi nedeniyle şirketin pay fiyatında oluşabilecek yakın ve ciddi bir kaybın önlenmesi, pay sahiplerinin korunması olduğu bildirildi.

Açıklamaya göre, Yönetim Kurulu, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, şirketin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 2,09'unu temsil eden 10 milyon lira nominal değerde 10 milyon adet pay olarak belirlenmesine ve geri alım için ayrılacak fonun şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami 400 milyon lira olmasına karar verdi.

(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır