Önlemler alındı: 182 yıllık sigorta şirketinin faaliyeti durduruldu!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Magdeburger Sigorta AŞ'nin bazı koşullar sağlanana kadar durdurma kararı aldı.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), mali bünye zafiyetini gideremediği belirtilen Magdeburger Sigorta AŞ’nin tüm branşlarda yeni poliçe düzenleme ve yenileme yetkisini, sermaye yeterlilik koşulları sağlanıncaya kadar geçici olarak durdurdu.

SEDDK'nin Magdeburger Sigorta AŞ'ye ilişkin yaptığı açıklamada, bu şirkete yönelik SEDDK tarafından alınan tedbirler hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu söylendi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlgili mevzuat kapsamında bir süredir yakın izlemeye alınmış olan ve uygulanan kademeli tedbirlere rağmen mali bünye zafiyetini gideremeyen Magdeburger Sigorta AŞ'nin tüm branşlarda yeni sigorta poliçesi düzenleme ve yenileme yetkisi sermaye yeterlilik koşulları sağlanıncaya kadar geçici olarak durdurulmuştur”

TÜM ÖNLEMLER ALINDI!

Söz konusu sigorta şirketinin daha önce düzenlemiş olduğu poliçelere ilişkin başta hasar tazmini olmak üzere sigortalılara karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli önlemlerin alındığı belirtilen açıklamada, "Kurumumuz, sigortalıların hak ve menfaatlerini korumak ve sektörün güvenilir, istikrarlı ve etkin bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir" denildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Euro rekor kırdı, dolar da yükselişte!Euro rekor kırdı, dolar da yükselişte!
Dev bankanın uygulaması çöktü mü?Dev bankanın uygulaması çöktü mü?

En Çok Okunan Haberler
WhatsApp profilindeki Elliot Rodger detayı dikkat çekti

WhatsApp profilindeki Elliot Rodger detayı dikkat çekti

Okul saldırısında çarpıcı detay! Arkadaşlarına "Sizi öldüreceğim' demiş

Okul saldırısında çarpıcı detay! Arkadaşlarına "Sizi öldüreceğim' demiş

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yine orta sahadan attı! Bu sefer 35. saniyede...

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yine orta sahadan attı! Bu sefer 35. saniyede...

Test sonuçları pozitif çıkan ünlüler belli oldu! İşte o isimler...

Test sonuçları pozitif çıkan ünlüler belli oldu! İşte o isimler...

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

İslam Memiş'ten 'altın' açıklaması! "Yıl sonuna kadar..."

İslam Memiş'ten 'altın' açıklaması! "Yıl sonuna kadar..."

