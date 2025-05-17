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OYAK’ın 65’inci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi! 'Gelecek öngörüyle kurulur, kararlılıkla devam edeceğiz'

Türkiye'nin tamamlayıcı mesleki emeklilik fonlarından Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun 65’inci Olağan Genel Kurul çalışmaları tamamlandı. Üyelerinin birikimlerini verimlilik, sürdürülebilirlik ve sorumlu yatırım ilkeleri doğrultusunda yöneten OYAK, 2024 yılı için açıkladığı yüzde 55,2 nema oranı diğer yatırım araçlarına göre dikkat çekti.

OYAK’ın 65’inci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi! 'Gelecek öngörüyle kurulur, kararlılıkla devam edeceğiz'
Begüm Özkaynak

Tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu OYAK, 65’inci Olağan Genel Kurul çalışmalarını tamamladı. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Genel Kurul Üyeleri, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Tümgeneral Mehmet Taş, Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri ve OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem’in katılımıyla gerçekleştirilen Genel Kurul’da, OYAK’ın 2024 yılı nema oranı yüzde 55,2 olarak açıklandı.

Küresel ekonomide enflasyonla mücadele politikalarının etkilerinin hissedildiği, Türkiye’de ise ekonomide dengelenmenin yaşandığı bir yılda OYAK performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

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GELECEĞİ ŞEKİLLENDİREN STRATEJİK YATIRIMLAR

OYAK, 2024 yılında da geleceği şekillendiren stratejik yatırımlarıyla Türkiye’nin ekonomik ve endüstriyel gücüne katkı sağlamayı sürdürdü. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, dünyada 2024 yılı boyunca yaşanan ekonomik ve jeopolitik risklere rağmen, sağlam finansal yapılarını koruduklarını ve yatırımlarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti. Erdem, “Belirsizliklerin ve dalgalanmaların hâkim olduğu, Türkiye’de ekonominin dengelenme sürecine girdiği bir yılda yaşanan zorluklara rağmen riskleri öngörme ve yönetme yeteneklerimiz, çevik ve dinamik yönetim anlayışımız ile hedeflerimize ulaşmayı başardık. Böyle bir dönemde açıkladığımız nema oranı, üyelerimizin varlıklarını güçlendirmeye ve refahlarını korumaya yönelik sürdürülebilir nema anlayışımızın somut yansımasıdır. Önümüzdeki dönemde de devam eden ve yapacağımız yeni yatırımlarla üyelerimizin geleceğini güvenceye almak ve sürdürülebilir fayda sağlamak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

OYAK üyelerinin birikimlerini en verimli şekilde değerlendirmeye odaklanan stratejilerinin, sadece bugünü değil geleceği de kapsadığını vurgulayan Erdem, “Sektör bazlı çalışmalarımızın yanı sıra, portföy çeşitliliğine önem verdik; üyelerimizin birikimlerini güvenle yönetmek amacıyla yenilikçi finansal çözümler geliştirdik" diye konuştu.

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SADECE BUGÜNÜ DEĞİL, GELECEĞİ DE İNŞA EDEN BİR YAPI

OYAK’ın büyümesini yalnızca finansal göstergelerle değil; sürdürülebilirlik projeleri, yeşil enerji yatırımları ve dijitalleşme hamleleriyle desteklediğini belirten Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugünün şartlarında dünyada geleneksel yöntemlerle kalıcı büyüme sağlamak mümkün değil. Biz, çevre dostu yatırımlarımız ve yeni teknolojilere hızlı adaptasyonumuzla geleceği şekillendiren bir organizasyonuz. Üyelerimize güçlü nema getirisi sunarken, ülkemizin sanayisine, ekonomisine ve finansal altyapısına uzun vadeli değer katmayı görev biliyoruz. Kısa vadeli kazançların ötesine geçen bu yaklaşımımız, OYAK Şirketleri’nin rekabet gücünü artırırken, 480 bini aşkın üyemizin birikimlerine sürdürülebilir katkı sağlayan sağlam bir modele dönüşüyor.”

OYAK’ın hem üyeleri hem de Türkiye ekonomisi için stratejik değer üretme anlayışıyla yol aldığını vurgulayan Erdem, “Gelecek öngörüyle kurulur. Biz de bu anlayışla önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla ilerlemeye, üyelerimizin birikimlerine sürdürülebilir değer katmaya, ülkemizin geleceğine uzun vadeli katkılar sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Hissenet
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Oyak
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