FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Pasifik Holding halka arz için talep toplama tarihleri belli oldu

Pasifik Holding, 12-14 Kasım tarihleri arasında halka arz için talep toplayacak. Şirket, elde edeceği gelirle teknoloji, lojistik, gayrimenkul ve enerji sektörlerindeki yatırımlarını artırmayı hedefliyor. Halka arz, Halk Yatırım ve İntegral Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek.

Pasifik Holding halka arz için talep toplama tarihleri belli oldu

Gayrimenkul, Lojistik ve Teknoloji Devi Büyüme Hedefleri İçin Borsaya Açılıyor

Pasifik Holding, Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren büyük bir holding olarak dikkat çekiyor. Gayrimenkul projeleri, uluslararası demiryolu lojistiği, teknoloji ve savunma sanayindeki atılımları ve sürdürülebilir enerji yatırımlarıyla tanınan şirket, halka arz kararıyla büyüme hedeflerini daha da ileriye taşıyor. Halka arz sürecinde 12-14 Kasım tarihleri arasında yatırımcılardan talep toplanacak.

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, halka arz kararının şirketin geleceği için stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Halka arzdan elde edeceğimiz kaynakları sürdürülebilir büyümeyi, yüksek teknolojiyi, küresel rekabetimizi ve Türkiye'nin bölgesel liderlik vizyonunu destekleyecek şekilde kullanacağız," dedi. Bu açıklama, şirketin halka arz gelirini ne şekilde değerlendireceğine dair önemli ipuçları veriyor.

Halka arz, Halk Yatırım ve İntegral Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek. Bu iki önemli yatırım kuruluşunun liderliğinde yürütülecek süreç, yatırımcıların güvenini artırmayı hedefliyor. Pasifik Holding bünyesinde Pasifik GYO, Pasifik Eurasia ve Pasifik Teknoloji gibi Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler de bulunuyor. Bu durum, holdingin borsadaki deneyimini ve yatırımcılar nezdindeki tanınırlığını artırıyor.

Şirketin halka arz gelirinin %80'inin teknoloji, lojistik, gayrimenkul ve enerji sektörlerine aktarılacak olması, Pasifik Holding'in büyüme stratejisinin temel taşlarını oluşturuyor. Özellikle teknoloji ve yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlar, şirketin geleceğe yönelik vizyonunu ortaya koyuyor. Uluslararası demiryolu lojistiği alanındaki yatırımlar ise, Pasifik Holding'in küresel arenadaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

SPK’nın 7 Kasım tarihli bülteniyle onaylanan halka arzda, 2 milyar TL sermaye artırımı ve 2 milyar TL ortak satışı gerçekleştirilecek.

Pasifik Holding'in halka arzı, şirketin büyüme hedeflerine ulaşması ve Türkiye ekonomisine katkı sağlaması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Pasifik Holding'in halka arzında talep toplama 12-14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek ve elde edilecek gelir, şirketin teknoloji, lojistik, gayrimenkul ve enerji sektörlerindeki yatırımlarını finanse edecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sermaye piyasalarında manipülasyonun cezası artıyor!Sermaye piyasalarında manipülasyonun cezası artıyor!
THY hisseleri uçuşa Geçti: 3. çeyrekte beklentileri aşan kâr açıklaması sonrası hedef fiyatlar güncellendiTHY hisseleri uçuşa Geçti: 3. çeyrekte beklentileri aşan kâr açıklaması sonrası hedef fiyatlar güncellendi

Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul halka arz halka arz olan şirketler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.