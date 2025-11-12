Pasifik Holding halka arz için talep toplama tarihleri belli oldu

Gayrimenkul, Lojistik ve Teknoloji Devi Büyüme Hedefleri İçin Borsaya Açılıyor

Pasifik Holding, Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren büyük bir holding olarak dikkat çekiyor. Gayrimenkul projeleri, uluslararası demiryolu lojistiği, teknoloji ve savunma sanayindeki atılımları ve sürdürülebilir enerji yatırımlarıyla tanınan şirket, halka arz kararıyla büyüme hedeflerini daha da ileriye taşıyor. Halka arz sürecinde 12-14 Kasım tarihleri arasında yatırımcılardan talep toplanacak.

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, halka arz kararının şirketin geleceği için stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Halka arzdan elde edeceğimiz kaynakları sürdürülebilir büyümeyi, yüksek teknolojiyi, küresel rekabetimizi ve Türkiye'nin bölgesel liderlik vizyonunu destekleyecek şekilde kullanacağız," dedi. Bu açıklama, şirketin halka arz gelirini ne şekilde değerlendireceğine dair önemli ipuçları veriyor.

Halka arz, Halk Yatırım ve İntegral Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek. Bu iki önemli yatırım kuruluşunun liderliğinde yürütülecek süreç, yatırımcıların güvenini artırmayı hedefliyor. Pasifik Holding bünyesinde Pasifik GYO, Pasifik Eurasia ve Pasifik Teknoloji gibi Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler de bulunuyor. Bu durum, holdingin borsadaki deneyimini ve yatırımcılar nezdindeki tanınırlığını artırıyor.

Şirketin halka arz gelirinin %80'inin teknoloji, lojistik, gayrimenkul ve enerji sektörlerine aktarılacak olması, Pasifik Holding'in büyüme stratejisinin temel taşlarını oluşturuyor. Özellikle teknoloji ve yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlar, şirketin geleceğe yönelik vizyonunu ortaya koyuyor. Uluslararası demiryolu lojistiği alanındaki yatırımlar ise, Pasifik Holding'in küresel arenadaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

SPK’nın 7 Kasım tarihli bülteniyle onaylanan halka arzda, 2 milyar TL sermaye artırımı ve 2 milyar TL ortak satışı gerçekleştirilecek.

Pasifik Holding'in halka arzı, şirketin büyüme hedeflerine ulaşması ve Türkiye ekonomisine katkı sağlaması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Pasifik Holding'in halka arzında talep toplama 12-14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek ve elde edilecek gelir, şirketin teknoloji, lojistik, gayrimenkul ve enerji sektörlerindeki yatırımlarını finanse edecek.